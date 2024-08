Bimbo di 3 anni muore annegato nella piscina della sua casa a Palermo

video suggerito

A cura di Eleonora Panseri

Immagine di repertorio

Tragedia a Palermo, dove un bambino di 3 anni è morto nel pomeriggio di oggi, venerdì 2 agosto, in via del Tritone. Secondo quanto si apprende, il bimbo è annegato nella piscina di casa. Non è ancora chiara la dinamica del terribile incidente.

A dare l'allarme sono stati i familiari del piccolo che hanno chiamato il numero unico di emergenza 112. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e gli agenti di polizia che hanno tentato, sfortunatamente senza successo, di salvare il bambino.

Articolo in aggiornamento.