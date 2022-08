Bimbo di 2 anni fugge da casa e fa una passeggiata da solo: i carabinieri lo riconsegnano alla mamma I carabinieri di Orvieto hanno riportato a casa dalla mamma sano e salvo un bimbo di due anni che, approfittando di una distrazione del fratello maggiore, è uscito ed ha cominciato a vagare da solo per le vie del centro.

A cura di Ida Artiaco

Immagine dal profilo Facebook dell’Arma dei Carabinieri.

È "fuggito" da casa approfittando di una distrazione del fratello maggiore ed ha cominciato a vagare da solo per il Corso di Orvieto.

Ma i carabinieri sono subito intervenuti e lo hanno riconsegnato alla mamma sano e salvo.

Protagonista della vicenda è un bambino di soli due anni che nella mattinata di ieri, mercoledì 17 agosto, è stato visto girovagare intorno alle 12 da solo per le vie della cittadina umbra. Una donna a passeggio, resasi conto che il bambino non era accompagnato da alcun adulto, ha chiesto subito l’intervento dei carabinieri.

Nel frattempo, non era arrivata nessuna segnalazione di scomparsa, quindi i militari hanno compreso non doveva essersi allontanato troppo da casa e hanno iniziato a chiedere informazioni agli abitanti della zona.

Dopo pochi minuti hanno trovato l’abitazione del piccolo e l’hanno riconsegnato alla mamma, che non si era accorta di nulla.

Ricostruita la vicenda, il fratellino più grande, 5 anni, aveva aperto la porta di casa poco prima, lasciandola aperta per poi tornare in camera a giocare, e il piccolo fuggiasco ne aveva approfittato per fare una passeggiata nei dintorni. Così il caso è stato risolto rapidamente e con un lieto fine.

Non è la prima volta che succede un episodio del genere. A marzo 2021 un bambino di 3 anni, dopo essersi allontanato dalla sua abitazione a Terni, impaurito e infreddolito, è stato recuperato dai carabinieri che lo hanno riaccompagnato a casa. I militari erano stati avvisati del fatto che c'era un bimbo di pochi anni completamente solo, che vagava senza scarpe con addosso solo una maglietta e pantaloni leggeri.

Qualche giorno fa anche in Piemonte, lungo una trafficata strada provinciale, un uomo ha scorto sul ciglio della careggiata un bambino di 5 anni che vagava scalzo e completamente da solo e ha immediatamente allertato le forze dell’ordine, evitando così che fosse investito.