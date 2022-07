Genitori lo lasciano da solo a casa, bimbo di 5 anni esce e vaga scalzo sulla provinciale A segnalare il piccolo è stato un automobilista di passaggio. I genitori denunciati dai carabinieri a piede libero per abbandono di minore.

A cura di Antonio Palma

Molto probabilmente solo l’attenzione e il senso civico di un automobilista di passaggio ha evitato una tragedia nei giorni scorsi in Piemonte. Lungo una trafficata strada provinciale, infatti, l’uomo ha scorto sul ciglio della careggiata un bambino che vagava scalzo e completamente da solo e ha immediatamente allertato le forze dell’ordine, evitando così che fosse investito.

L’episodio nell’Alessandrino domenica scorsa quando i carabinieri di Novi Ligure sono intervenuti lungo la Provinciale 180 riuscendo infine a intercettare il piccolo, un bambino di soli 5 anni. Le forze dell’ordine quindi hanno cercato di capire cosa fosse accaduto e perché il bambino si trovasse e dalle sue parole si è scoperto così una dinamica incredibile: era uscito di casa e si era incamminato sulla provinciale perché lasciato da solo a casa dai genitori.

Fortunatamente il bimbo ha saputo rispondere ai militari dell’arma, spiegando da dove venisse e il suo nome e così i carabinieri in poco tempo sono riusciti a individuare l’abitazione e poi a rintracciare i genitori.

Mamma e papà, interpellati, hanno confermato di averlo lasciato da solo spiegando che erano andati a fare la spesa. I genitori hanno riferito di averlo lasciato in casa per poco tempo non pensando che potesse uscire da solo ma questo non ha risparmiato loro una denuncia a piede libero per abbandono di minore.

Fortunatamente il piccolo non ha riportato ferite a parte un grande spavento. Controllato dai sanitari del 118, è stato trovato in buona salute.

È scattata anche una segnalazione ai servizi sociali che ora prenderanno in carico la famiglia. Si sta cercando di capire se l’episodio sia isolato o se fosse un modo di fare abituale dei genitori.