Bimbo di 10 anni morto in Alto Adige: l’amico 11enne salvato sotto shock, si erano persi scalando il sentiero

Doveva essere un pomeriggio di avventura tra i boschi dietro il Paesino di Laudes, in Val Venosta in Alto Adige, ma per due ragazzini di 10 e 11 anni quella escursione si è trasformata in tragedia con la morte del più piccolo ,caduto davanti agli occhi atterriti dell’amichetto che è stato salvato solo dopo ore, sotto shock. Il dramma nel pomeriggio di sabato quando i due minori ad un certo punto hanno perso il sentiero che dal paesino sale in quota fino a una piccola malga, attraverso il bosco.

I due piccoli hanno proseguito pensando di poterci arrivare comunque ma col sopraggiungere della sera e il buio si sono ritrovati su una parete rocciosa dove il piccolo purtroppo è scivolato precipitando per un centinaio di metri a valle. Una caduta drammatica che non ha lasciato scampo al bambino, morto sul colpo, e che ha lasciato sotto shock l’amichetto.

È stato l’undicenne ad allertare i soccorsi chiamando col telefonino la madre e raccontando la terribile scena a cui aveva appena assistito. La macchina dei soccorsi è stata rapida ma la zona impervia, la situazione di grave pericolo e il buio, hanno richiesto ore per poter portare in salvo il minore superstite, rimasto bloccato fino a sera sulla parete rocciosa a strapiombo.

Come si vede in un video diffuso dai soccorritori, sul posto è stato necessario l’intervento di due elicotteri per poter raggiungere e caricare a bordo l’undicenne bloccato in un punto particolarmente esposto. All'elicottero della Guardia di finanza, dotato di visori notturni, è stato affidato il compito di recuperare il bimbo con il verricello, mentre un altro elicottero, il Pelikan 3 dell’elisoccorso Alto Adige illuminava con un faro la zona per il soccorso alpino che operavano in parete.

Il bimbo, sotto shock, è stato quindi messo in sicurezza e caricato a bordo per essere affidato ai sanitari e trasportato in ospedale per gli accertamenti. Il soccorso, reso complesso dal terreno impervio e dall'oscurità, si è concluso solo dopo diverse ore. “Pensavamo fosse un intervento tranquillo ma è difficile quando conosci le persone coinvolte” hanno racconto alcuni dei soccorritori.

La tragedia infatti ha sconvolto l’intera comunità di Malles che piange la morte di un bimbo che il prossimo gennaio avrebbe compiuto solo undici anni. “Qui tutti conoscono tutti. Siamo tutti molto colpiti da questa tragedia, anche perché molti di noi hanno figli di quella età", ha dichiarato il sindaco del paesino altoatesino che ha annunciato la cancellazione di ogni festeggiamento natalizio: “Sarà un Natale di tristezza”.