Bambino di 10 anni precipita mentre gioca con un amichetto: morto sul colpo

Un bimbo di 10 anni è morto ieri mentre si trovava con un amico in Val Venosta, Alto Adige. Il piccolo stava giocando ad arrampicarsi su una parete roccioso nel bosco che circonda la zona di Laudes, nei pressi di Malles, quando è precipitato per diversi metri, morendo sul colpo.

La tragedia è avvenuta il 19 dicembre 2025 alle ore 17 durante un gioco tra i due bambini. Inizialmente i piccoli si trovavano nel parco giochi del paese, ma secondo le prime ricostruzioni avrebbero deciso poco dopo di scalare una parete rocciosa nell'area verde poco distante.

Durante l'arrampicata però uno dei due bimbi è scivolato e caduto. L'amico è stato recuperato dai soccorritori illeso. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e la guardia di finanza.

