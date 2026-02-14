Attualità
video suggerito
video suggerito

Bimbi nel bosco, i genitori: “La comunità chiude i piccoli a chiave per non farli andare dalla madre”

La difesa di Catherine Birmingham e Nathan Trevallion in una lettera al Tribunale denunciano: “I bambini dormono la notte in una stanza chiusa a chiave, hanno attacchi di panico”.
Segui le notizie di Fanpage.it direttamente su Google.
A cura di Giorgia Venturini
150 CONDIVISIONI
Immagine

"I bambini dormono la notte in una stanza chiusa a chiave, hanno attacchi di panico". Lo denuncia in una lettera al Tribunale la difesa di Catherine Birmingham e Nathan Trevallion, i genitori della famiglia nel bosco a cui lo scorso novembre è stata sospesa la potestà genitoriale sui loro tre figli. Da allora i tre bambini sono in una casa famiglia di Vasto.

I genitori tramite i loro legali accusano l'assistente sociale. Come riporta Il Corriere della Sera, i piccoli ora per i genitori non solo sono separati da loro ma anche segregati. Per evitare che durante la notte i bimbi vadano dalla madre l’assistente sociale, Veruska D’Angelo, avrebbe disposto di chiudere a chiave la porta della loro stanza: in questo modo appunto – sempre secondo gli avvocati difensori dei genitori – la comunità evita il ricongiungimento in orari notturni con la mamma dal momento che anche lei dorme nello stesso edificio, anche se in un'ala diversa.

Nella lettera gli avvocati dei coniugi precisano anche che "i bimbi percepiscono la separazione come una loro responsabilità". Per ora però dal Tribunale non è previsto nessun ricongiungimento tra figli e genitori. Si sarebbe deciso di ospitare la mamma all’interno della casa famiglia dal momento che i figli non sono mia stati vittime di maltrattamenti. Ora, per gli avvocati Marco Femminella e Danila Solinas, la situazione sta peggiorando: i bambini sono chiusi in stanza la notte senza poter uscire e questo susciterebbe in loro una forte ansia e crisi notturne. 

Leggi anche
Famiglia nel bosco, a marzo la perizia sui bambini: avvocati chiedono di farla fuori dalla struttura protetta

La difesa nella lettera scrive: "Credo che a nessuno sfugga come una simile decisione determini una ulteriore e ingiustificata sofferenza nei tre minori erigendo, di fatto, un invalicabile muro d’angoscia che nei bambini si traduce in un insostenibile senso di impotenza e di colpa. I bimbi percepiscono la separazione come una loro responsabilità e questo è insopportabile".

La lettera conclude chiedendo al Tribunale di tenere la porta non chiusa a chiave: "Quella porta che i bambini sapranno essere chiusa anche questa notte sarà causa di nuovo dolore e trauma che non trova ragione nell’ordinanza del Tribunale". Intanto i vertici della casa famiglia smentiscono le accuse secondo la quale la casa famiglia "sarebbe una prigione".

Attualità
150 CONDIVISIONI
Immagine
Il bimbo trapiantato col cuore “bruciato” non è più operabile: la sentenza del Bambino Gesù
Trapianto fallito, ospedale Monaldi contro Bambino Gesù: ritiene possibile un nuovo intervento. Il bimbo resta in lista d'attesa
Fico ordina ispezione all'ospedale Monaldi dopo il caso del cuore "bruciato"
Tre inchieste aperte fra Napoli e Bolzano. Sono indagati sei fra medici e paramedici
Parla il cardiochirurgo: "I medici non avevano altra scelta, il bimbo sarebbe morto"
Come si trasporta in sicurezza un cuore donato in attesa del trapianto
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views