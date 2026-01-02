Attualità
Bimba sta per soffocare con caramella al cinema, lei interviene e la salva: “3 anni fa avevano salvato anche me”

“Mi appello a chiunque. Seguite il corso. Imparate correttamente la manovra di Heimlich. Può salvare una vita. A me l’ha salvata e anche alla piccola bimba” ha dichiarato la donna che si era allontanata dopo aver salvato la bimba a Foggia ed è stata rintracciata dai genitori per ringraziarla.
A cura di Antonio Palma
Un tranquillo pomeriggio al cinema stava per trasformarsi in tragedia per una famiglia foggiana con una bimba piccola di 4 anni che ha rischiato letteralmente di soffocare a causa di una caramella andata di traverso. In sala però fortunatamente c'era un'altra spettatrice che, pur non essendo medico, sapeva cosa fare e con poche manovre è riuscita a liberare le vie aeree della piccola, salvandola.

È successo alcuni giorni fa, prima di Capodanno, in una delle sale di un multiplex di Foggia dove, dopo la confusione del momento, la salvatrice si è semplicemente allontanata come se nulla fosse accaduto. Se per qualcuno si potrebbe parlare di angelo custode e per altri di miracolo, infatti, per la protagonista del salvataggio si è trattato solo di qualcosa a cui chiunque dovrebbe essere pronto e che chiunque avrebbe dovuto fare.

Dopo un appello per rintracciarla e ringraziarla lanciato dai familiari della piccola tramite AssocareNews, il quotidiano della Sanità, la donna infatti si è fatta viva ma non per ricevere premi e onori ma solo per ricordare a tutti l'importanza di saper utilizzare la manovra di Heimlich.

"Dopo aver salvato la piccola, la donna si è dileguata tra la gente, forse per modestia o per lo shock del momento, rimanendo anonima. È successo tutto così in fretta che non siamo riusciti nemmeno a chiederle il nome. Vogliamo trovarla per ringraziarla profondamente: è il nostro angelo custode” avevano dichiarato i genitori della bambina. Il loro angelo è Francesca Vitale, ingegnere informatico 38enne di origini foggiane ma residente a Madrid, che era a Foggia in vacanza con il marito, per trascorrere le festività in famiglia.

"La bambina era seduta con i genitori tre, quattro file dietro di me  quando sento un suono strano, un sibilo. Ad un certo punto sono iniziate le urla degli altri presenti in sala che chiedevano se fosse presente un medico. Mi precipito verso la bambina, poggiata sulle scale che fiancheggiano i posti a sedere: non respirava più. Attorno a lei urla e qualcuno che provava a colpirle il petto con le mani. Le pratico la manovra, una pressione corretta sul diaframma, e qualche secondo dopo la piccola si riprende. La mamma, sotto choc, mi abbraccia" racconta all'Ansa Francesca, rivelando però un particolare decisamente incredibile : "Il 28 dicembre del 2022 sono stata nelle stesse condizioni della bambina. Stavo soffocando. Mi ha salvato mio marito a cui io avevo insegnato la manovra. Mi appello a chiunque. Seguite il corso. Imparate correttamente la manovra. Può salvare una vita. A me l'ha salvata e anche alla piccola bimba che sarebbe potuta morire".

