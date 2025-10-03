Attualità
Bimba di 6 anni corre su una strada trafficata, tra le mani stringeva un cellulare: intervengono i Carabinieri

I Carabinieri hanno notato la bambina che percorreva da sola una strada extraurbana nel Pordenonese. Era scappata da casa dei nonni che la cercavano nelle vicinanze.
A cura di Andrea Scordino
È bastata una piccola distrazione di qualche secondo per perderla di vista e ritrovarla a 600 metri da casa. Così è stata salvata una bambina di 6 anni che si trovava da sola lungo una strada extraurbana nel pordenonese. Per fortuna, una pattuglia dei carabinieri l’ha notata e l’ha messa in salvo.

Durante un normale servizio di controllo del territorio, una pattuglia dei Carabinieri ha notato una bambina che correva da sola lungo la strada sulla quale si trovavano. Una situazione singolare e molto pericolosa per la piccola, visto che su quel tratto di strada transitano mezzi pesanti provenienti da una vicina zona industriale. La bambina era inoltre stata notata da alcuni automobilisti che avevano prontamente allertato le forze dell'ordine.

Quando i militari si sono avvicinati alla bambina, smarrita e visibilmente in difficoltà, hanno capito subito che si era persa. I carabinieri hanno notato che tra le mani stringeva un cellulare. E da quel telefonino sono riusciti a rintracciare la madre. Dalla telefonata i militari hanno accertato che la bambina era stata lasciata con i nonni e che proprio in quel momento la stavano cercando nelle vicinanze di casa. Nessuno si immaginava però che avrebbe percorso più di mezzo chilometro in così poco tempo. A quanto pare la bambina è riuscita a scappare aprendo il basculante del garage.

È stata una fortuna che i carabinieri l’abbiano trovata ancor prima che venisse dato l’allarme. La piccola, illesa, è rimasta con i militari fino all’arrivo del nonno con cui è poi tornata a casa.

Attualità
