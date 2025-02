Bimba di 4 anni morta sull’Alemagna dopo un sorpasso, la mamma indagata per omicidio stradale

video suggerito

A cura di Gabriella Mazzeo

È indagata per omicidio stradale la donna di Belluno che guidava l'auto coinvolta in un incidente sulla strada statale 51 di Alemagna a Fadalto di Vittorio Veneto (Treviso). A bordo della vettura guidata dalla donna ora indagata viaggiava anche la sua bambina di 4 anni deceduta nello scontro.

Secondo le prime ricostruzioni, l'incidente sarebbe stato causato da un sorpasso azzardato che ha provocato un un urto tra la vettura della giovane mamma, un camper e un'altra automobile. In tutto sono rimaste ferite sette persone, di cui sei in modo lieve. Tra i feriti, vi erano anche due bambini.

La piccola di 4 anni, benché subito soccorsa, è morta poco dopo l'incidente. Sul posto hanno operato Suem 118, vigili del fuoco e polizia locale. Le indagini puntano ora ad appurare eventuali responsabilità penali per la morte della bimba. Sarà disposta una perizia per stabilire la dinamica dell'incidente di domenica 23 febbraio e per verificare se la minore fosse allacciata al seggiolone come previsto dalle regole della strada.

Al momento dell'incidente, la donna stava viaggiando in direzione Vittorio Veneto con la figlioletta per raggiungere la chiesa quando, all'altezza del cavalcavia, avrebbe cercato di sorpassare un camper che la precedeva.

L'autista del camper ha raccontato di aver visto il sorpasso, ma di non aver potuto fare niente per evitare lo scontro con una terza auto. L'uomo è stato tra i primi a prestare soccorso ai feriti. I passeggeri del camper, infatti, sono rimasti illesi e hanno chiesto aiuto ai soccorsi e cercato di operare le prime manovre per salvare la vita alle altre persone rimaste ferite.

Per la bimba di 4 anni purtroppo era già tardi: troppo gravi le ferite riportate che hanno poi causato il decesso nonostante i soccorsi tempestivi degli automobilisti e dei sanitari del 118 arrivati poco dopo.