video suggerito

Bimba di 4 anni morta a Bologna cadendo dal terzo piano: “Voleva solo toccare la pioggia” La bimba morta lunedì a Bologna cadendo dal terzo piano si sarebbe arrampicata sul davanzale della finestra in cucina per toccare la pioggia mentre la mamma si era allontanata per accudire l’atra figlia di pochi mesi. Un gesto spontaneo che si è trasformato in tragedia. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Antonio Palma

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il palazzo dove si è consumata la tragedia della bimba a Bologna

Voleva solo toccare la pioggia, quelle gocce di acqua che scendevano giù e che le avevano impedito di andare a giocare nel parco, ma si è sporta troppo precipitando improvvisamente dal terzo piano di casa sua. Così è morta tragicamente la bambina di 4 anni vittima di un terribile incidente in casa a Bologna nella giornata di lunedì 19 agosto. È la prima ricostruzione della tragedia che si è consumata in un appartamento di un palazzo in via della Campagna dove tutti sono ora sconvolti.

A raccontarlo la madre della bimba che era l’unica in casa in quel terribile momento ma l’aveva lasciata proprio davanti al davanzale della finestra per accudire l’altra figlia più piccola di appena cinque mesi. Secondo quanto ricostruito finora, la piccola si sarebbe arrampicata sul termosifone sotto la finestra e da lì sul davanzale in cucina precipitando nel vuoto. Un gesto istintivo fatto forse per osservare e toccare la pioggia che in quel momento cadeva copiosa in zona ma che si è rivelato fatale.

La piccola del resto è descritta da tutti come una bimba vivace e curiosa che non perdeva occasione per fare amicizia e girare in bici nel quartiere, dove tutti conoscevano lei e i genitori, di origine pakistana ma trasferiti in Italia da un decennio.

Leggi anche Bimba morta a Bologna dopo la caduta dal balcone, aperto fascicolo per omicidio colposo

La piccola si è schiantata sul selciato sottostante la sua casa dopo un disperato urlo che ha richiamato l’attenzione della mamma e dei vicini di casa che sono immediatamente accorsi. La madre, poi ricoverata sotto shock, è stata la prima a intervenire in strada urlando e cercando di prenderla in braccio in un estremo tentativo di rianimarla. Poi l’intervento dei sanitari del 118 allertati dai residenti e i tentativi di rianimazione che però purtroppo non sono serviti. La bimba è morta poco dopo il suo arrivo in ospedale tra la disperazione dei genitori e di tutta la comunità che si è stretta attorno alla famiglia.

“A nome di tutta la città di Bologna esprimo solidarietà e vicinanza alla famiglia della piccola e a tutta la comunità della zona che è rimasta come noi tutti sconvolta da questa immane tragedia. Siamo in contatto con la famiglia attraverso i servizi sociali ospedalieri e seguiamo il caso. L’Amministrazione si è messa a totale disposizione della famiglia per ogni tipo di supporto” ha dichiarato il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, in una nota.

Intanto la Procura ha aperto un fascicolo di indagine per omicidio colposo ma non ci sono indagati e non ci sono dubbi sul fatto che si sia trattato di un tragico incidente. Per questo non sarà eseguita nessuna autopsia sul corpicino della piccola vittima, ma solo un esame esterno da parte del medico legale prima della riconsegna della salma ai genitori per i funerali.