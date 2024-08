video suggerito

Bologna, bimba di 4 anni muore precipitando dal balcone al terzo piano: in casa c’era la mamma La tragedia nel pomeriggio di oggi, lunedì 19 agosto, in un appartamento in zona San Donato, dove la piccola viveva con la famiglia. L’intervento tempestivo dei sanitari del 118 purtroppo non è servito e la bambina è morta poco dopo in ospedale a Bologna. In casa c’era solo la madre con un’altra figlia di pochi mesi. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Antonio Palma

6 CONDIVISIONI condividi chiudi

Una bambina di quattro anni è morta dopo essere caduta dal balcone di casa, al terzo piano di un stabile a Bologna. La tragedia si è consumata nel pomeriggio di oggi, lunedì 19 agosto, in un appartamento in via della Campagna, in zona San Donato, dove la piccola viveva con la famiglia. Al momento della tragedia in casa come adulta pare vi fosse solo la madre che però sembra fosse impegnata ad accudire un’altra figlia più piccola, una bimba di pochi mesi.

Il palazzo dove si è consumata la tragedia della bimba a Bologna

A lanciare l'allarme, nel primo pomeriggio di lunedì, è stata la stessa madre della bimba che si è accorta della caduta insieme ad alcuni vicini di casa della famiglia, che hanno visto il corpicino della piccola a terra sotto il palazzo. Immediata la richiesta di soccorsi medici ma l'intervento tempestivo dei sanitari del 118 purtroppo non è servito. La bambina è stata rianimata a lungo sul posto dai sanitari del 118 e poi trasportata con codice di massima urgenza in ospedale dove però purtroppo è deceduta poco dopo. La piccola era arrivata in pronto soccorso in condizioni già critiche e i medici non hanno potuto fare niente per salvarla.

Sul luogo della tragedia, un quartiere di edilizia popolare alla periferia est del capoluogo emiliano, è accorsa successivamente anche la polizia, allertata dagli operatori sanitari. Gli agenti hanno avviato subito le indagini ascoltando i primi testimoni del fatto per cercare di ricostruire la dinamica del dramma costato la vita alla bimba di quattro anni. Al momento non vi sono dubbi sul fatto che si sia stato un tragico incidente. Resta da chiarire come la piccola abbia scavalcato il parapetto del balcone.