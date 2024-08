video suggerito

Bimba morta a Bologna dopo la caduta dal balcone, aperto fascicolo per omicidio colposo È stato aperto un fascicolo per omicidio colposo per la morte della bimba di 4 anni precipitata dalla finestra della sua abitazione a Bologna. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Gabriella Mazzeo

100 CONDIVISIONI condividi chiudi

immagine di repertorio

È stato aperto un fascicolo per omicidio colposo senza indagati dopo il tragico incidente avvenuto a Bologna nella giornata di ieri, lunedì 19 agosto. Una bimba di 4 anni di origini bengalesi è morta dopo essere precipitata dalla finestra della sua abitazione al terzo piano. La caduta non le ha purtroppo lasciato scampo.

La bimba viveva con la famiglia nell'appartamento di due stanze nel quartiere San Donato. Al momento della caduta, la piccola era in casa con la madre e la sorellina di 5 mesi. La madre della piccola vittima era impegnata ad accudire la figlia più piccola nella stanza da letto quando la bimba di 4 anni si è arrampicata su un tavolo appoggiato alla finestra per osservare la pioggia che cadeva.

La minore avrebbe perso l'equilibrio mentre si sporgeva ed è tragicamente caduta dalla finestra. Ad accorgersi dell'accaduto è stata la mamma della bimba che si è poi precipitata in strada chiedendo aiuto. Una vicina ha cercato di prestarle soccorso chiamando il 118. I sanitari l'hanno rianimata sul posto, ma poi la piccola è deceduta in ospedale dopo poche ore.

Anche la madre della vittima è stata portata al pronto soccorso per un malore. "Fatiha era una bimba sempre sorridente – ha ricordato un vicino intervistato dal Resto del Carlino -. Amava gli animali, si intratteneva a giocare con i cani e gatti dei condòmini. La sua famiglia è adorabile".

Sul corpo della piccola non sarà eseguita l'autopsia, ma solo un esame esterno. Anche il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, ha voluto esprimere la sua solidarietà alla mamma della bambina deceduta. "Siamo sconvolti da questa tragedia – ha spiegato -. Da ieri siamo in contatto con la famiglia attraverso i servizi sociali ospedalieri. L’Amministrazione si è messa a totale disposizione della famiglia per ogni tipo di supporto".