Bimba di 4 anni investita da un’auto a Verzuolo, è grave: ha trauma cranico e ferite alle gambe

Una bambina è stata investita da un’auto in centro a Verzuolo, in provincia di Cuneo. Secondo quanto si apprende dal 118, immediatamente intervenuto sul posto, la piccola avrebbe 4 anni. La bimba è stata trasportata in elisoccorso in codice rosso all’ospedale Regina Margherita a Torino, con un trauma cranico e un gravi ferite agli arti inferiori.