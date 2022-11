Bimba di 4 anni cade dal balcone di casa e muore, dramma nel Bolognese La tragedia si è consumata tra il tardo pomeriggio e la prima serata di oggi a San Giovanni in Persiceto. La bimba sembra sia sfuggita al controllo degli adulti in casa precipitando dal secondo piano.

Dramma nel Bolognese, una bimba di 4 anni è morta dopo essere caduta dal balcone di casa. La tragedia si è consumata tra il tardo pomeriggio e la prima serata di oggi a San Giovanni in Persiceto.

Tutto si è consumato in pochi attimi intorno alle 19 quando la bimba sembra sia sfuggita al controllo degli adulti in casa e sia uscita sul balcone da una portafinestra.

Per motivi ancora tutti da chiarire, si sarebbe poi sporta dal balcone precipitando nel vuoto dal secondo piano di un palazzo in zona Porta Garibaldi. Inutili per lei i successivi soccorsi medici da parte dei soccorritori del 118, accorsi sul posto con ambulanza e automedica. I sanitari hanno provato a rianimarla ma purtroppo ne hanno dovuto constatare il decesso poco dopo.

Sul luogo della tragedia sono accorsi in poco tempo anche i carabinieri che hanno avviato subito le indagini per ricostruire la dinamica dei fatti costati la vita alla bambina di quattro anni.

Dalle primissime informazioni, sembra che in casa al momento del dramma ci fossero la madre e la nonna della bimba che però non si sarebbero accorte di lei in tempo.

Dei primissimi riscontri da parte degli inquirenti, l'ipotesi più accreditata al momento è che si sia trattato di un tragico incidente domestico e sarebbe esclusa la responsabilità diretta di altre persone.

In particolare una primissima ricostruzione, ancora da verificare, indica che la piccola avrebbe scavalcato una piccola ringhiera, si sarebbe arrampicata sull’unità esterna del condizionatore che si trova su un terrazzino, forse per gioco, e sarebbe quindi scivolata precipitando per diversi metri nel vuoto.

Del fatto è stato informato anche il pm di turno della Procura di Bologna che presumibilmente aprirà un’inchiesta per valutare eventuali omissioni e ordinare l'autopsia sul corpicino della piccola.

La notizia ha sconvolto la comunità del comune della città metropolitana di Bologna. Sul posto è accorso anche il sindaco di San Giovanni in Persiceto, Lorenzo Pellegatti.