Bimba di 3 anni si allontana e muore nel canale durante picnic, papà indagato per omicidio colposo “Il papà non riesce a parlare, è distrutto dal dolore” hanno raccontato gli amici della famiglia della bimba morta domenica in località a Ponte San Nicolò, in provincia di Padova. La Procura di Padova, che indaga per omicidio colposo, ha disposto anche l’autopsia sul corpo della bambina. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

È indagato per omicidio colposo il papà della bambina di appena 3 anni morta cadendo in un canale di scolo domenica scorsa durante un picnic a Ponte San Nicolò, in provincia di Padova. Un atto dovuto per accertare i fatti e stabilire se l’uomo abbia vigilato sulla piccola durante la scampagnata a cui stavano partecipando in comitiva. La piccola era in compagnia proprio del padre 39enne, un ingegnere camerunense, quando è avvenuta la tragedia. L’uomo era con le due figlie e in compagnia di diversi amici membri della comunità camerunense, che si erano riuniti domenica scorsa per fare un picnic dopo la messa, mentre la moglie era a casa con la bimba più piccola.

Per motivi da chiarire, nel tardo pomeriggio la piccola si è allontanata mentre giocava nel prato, cadendo in acqua mentre nessuno la vedeva. L’allarme è scattato poco dopo, intorno alle 18, quando tutti si sono mobilitati per cercare la piccola del parco delle Roncajette, una delle zone della periferia di Padova molto frequentata per le gite domenicali. La piccola è stata rivenuta poco dopo mentre galleggiava esanime nel canale di scolo. Soccorsa e messa sull’erba, i presenti le hanno praticato le prime manovre rianimatorie in attesa dell’arrivo di un’ambulanza che poi l’ha trasportata d’urgenza in ospedale.

Ogni sforzo da parte del personale medico del 118, però, è risultato vano. La bambina, che aveva compiuto 3 anni questo mese, è morta poco dopo il suo arrivo all'ospedale pediatrico di Padova tra lo strazio dei genitori. “Il papà non riesce a parlare, è distrutto dal dolore” hanno raccontato gli amici della famiglia al Gazzettino, rivelando: “Abbiamo sentito molte frasi del tipo ‘avrei dovuto prestare più attenzione’ e ‘non ho avuto cura della mia bambina’. Ma sono tutti discorsi che si possono fare a posteriori, nessuno poteva aspettarsi una simile tragedia”.

La Procura di Padova, che indaga per omicidio colposo, ha disposto anche l’autopsia sul corpo della bambina incaricando un medico legale dell’esame post mortem. Una perizia medico legale importantissima anche per capire se la bimba abbia avuto un malore prima di cadere nel canale. A detta di tutti i presenti la bambina non aveva mostrato segni di malessere quella domenica, stava bene e stava giocando con gli altri piccoli. Solo dopo l’esame arriverà il via libera della procura per i funerali.