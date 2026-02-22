Attualità
video suggerito
video suggerito

Bimba di 3 anni morta investita da un’auto davanti alla madre mentre attraversa vicino casa: dramma a Prato

L’incidente stradale tra il tardo pomeriggio e la serata di domenica a Mercatale di Vernio, lungo la strada regionale 325. La madre della bimba ha assistito all’intera scena ed è svenuta per lo shock tanto da dover essere soccorsa a sua volta.
Accedi a contenuti speciali, newsletter e podcast: gratis per 14 giorni.
A cura di Antonio Palma
1 CONDIVISIONI
Immagine

Dramma in Provincia di Prato dove una bambina di 3 anni è morta  investita da un'auto davanti alla madre mentre attraversava al strada in località Mercatale a Vernio. La tragedia si è consumata tra il tardo pomeriggio e la serata di oggi, intorno alle 19 di domenica 22 febbraio, lungo la Strada regionale 325. La piccola era in un tratto abitato e circondato dalle case nei pressi dell'abitazione della famiglia. Era con la madre che ha assistito all'intera scena è ed è svenuta per lo shock tanto da dover essere soccorsa a sua volta.

Immediato l'allarme lanciato ai servizi di emergenza che sono accorsi sul posto in poco tempo mettendo in atto tutte le manovre rianimatorie, ma purtroppo per la piccola non c'è stato nulla da fare. I sanitari del 118, giunti con ambulanza e automedica, hanno provato a rianimarla a lungo ma purtroppo alla fine si sono dovuti arrendere dichiarandone il decesso tra lo strazio dei presenti.

Sul luogo dell'accaduto sono intervenuti anche i carabinieri per i rilievi del caso che aiuteranno a ricostruire con esattezza la dinamica dei fatti. Secondo una prima ricostruzione, ancora da accertare, pare che la piccola sia sfuggita per un attimo al controllo della madre che la teneva per mano, attraversando la strada proprio nel momento in cui stava sopraggiungendo un'auto.

Leggi anche
Bimba morta a Bordighera, le sorelline in auto con il cadavere. La badante del nonno: "La mamma la picchiava"

L'impatto con la parte anteriore sinistra della vettura è stato terribile tanto da danneggiare pesantemente il cofano e sbalzare la piccola a diversi metri sull'asfalto. La persona al volante dell'utilitaria si è subito fermata per prestare soccorso ed è stata poi sottoposta ai controlli del caso.

“Tre anni sono il tempo delle carezze. Quella di stanotte è rimasta sospesa nell’aria, piccolina. Una notizia tremenda che addolora e colpisce tutta la comunità. Possiamo solo stringerci alla famiglia, in silenzio” ha dichiarato la sindaca di Vernio.

Attualità
Incidenti stradali in Italia
1 CONDIVISIONI
Immagine
Live
Olimpiadi
2026
La cerimonia di chiusura tra lirica e pop, Bolle incanta l'Arena: gli occhi del mondo sull'Italia
Vittozzi e Ghiotto portabandiera per l'Italia alla cerimonia di chiusura dei Giochi Invernali 2026
Perché la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Invernali si tiene a Verona e non a Milano o Cortina
Perché l’Italia è dietro l'Olanda nel classifica del medagliere alle Olimpiadi anche se ha vinto 10 medaglie in più
Italia da sogno nello Ski Cross alle Olimpiadi! Deromedis si prende l'oro, Tomasoni l'argento al fotofinish
La storia di Klaebo, che vince 6 medaglie d'oro alle Olimpiadi ma non guadagnerà un solo euro in premi in denaro
Il medagliere dell'Italia alle Olimpiadi invernali 2026: gli italiani sul podio a Milano Cortina
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views