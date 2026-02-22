Bimba di 3 anni morta investita da un’auto davanti alla madre mentre attraversa vicino casa: dramma a Prato

L’incidente stradale tra il tardo pomeriggio e la serata di domenica a Mercatale di Vernio, lungo la strada regionale 325. La madre della bimba ha assistito all’intera scena ed è svenuta per lo shock tanto da dover essere soccorsa a sua volta.

Dramma in Provincia di Prato dove una bambina di 3 anni è morta investita da un'auto davanti alla madre mentre attraversava al strada in località Mercatale a Vernio. La tragedia si è consumata tra il tardo pomeriggio e la serata di oggi, intorno alle 19 di domenica 22 febbraio, lungo la Strada regionale 325. La piccola era in un tratto abitato e circondato dalle case nei pressi dell'abitazione della famiglia. Era con la madre che ha assistito all'intera scena è ed è svenuta per lo shock tanto da dover essere soccorsa a sua volta.

Immediato l'allarme lanciato ai servizi di emergenza che sono accorsi sul posto in poco tempo mettendo in atto tutte le manovre rianimatorie, ma purtroppo per la piccola non c'è stato nulla da fare. I sanitari del 118, giunti con ambulanza e automedica, hanno provato a rianimarla a lungo ma purtroppo alla fine si sono dovuti arrendere dichiarandone il decesso tra lo strazio dei presenti.

Sul luogo dell'accaduto sono intervenuti anche i carabinieri per i rilievi del caso che aiuteranno a ricostruire con esattezza la dinamica dei fatti. Secondo una prima ricostruzione, ancora da accertare, pare che la piccola sia sfuggita per un attimo al controllo della madre che la teneva per mano, attraversando la strada proprio nel momento in cui stava sopraggiungendo un'auto.

L'impatto con la parte anteriore sinistra della vettura è stato terribile tanto da danneggiare pesantemente il cofano e sbalzare la piccola a diversi metri sull'asfalto. La persona al volante dell'utilitaria si è subito fermata per prestare soccorso ed è stata poi sottoposta ai controlli del caso.

“Tre anni sono il tempo delle carezze. Quella di stanotte è rimasta sospesa nell’aria, piccolina. Una notizia tremenda che addolora e colpisce tutta la comunità. Possiamo solo stringerci alla famiglia, in silenzio” ha dichiarato la sindaca di Vernio.