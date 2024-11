Bimba di 18 mesi muore in ospedale: era stata dimessa e poi ricoverata d’urgenza, indaga la Procura

video suggerito

A cura di Eleonora Panseri

Immagine di repertorio.

Una bimba di 18 mesi è morta in ospedale dopo essere stata dimessa, ricoverata e infine trasferita d'urgenza nella struttura dove alla fine, purtroppo, è deceduta. Sulla vicenda sta indagando la Procura di Massa Carrara.

La bambina è morta all'ospedale di Massa. Qui era stata trasferita dal policlinico Santa Maria alle Scotte di Siena, dove era stata portata una prima volta dai genitori perché si sentiva poco bene.

Come ha riportato il quotidiano toscano La Nazione, dopo essere stata sottoposta ad alcuni accertamenti, che non avrebbero rivelato nulla di preoccupante, la bimba sarebbe stata dimessa.

Ma, poche ore dopo il rientro a casa della famiglia, la piccola si sarebbe sentita male di nuovo e sarebbe tornata una seconda volta in ospedale. I medici ne avrebbero quindi disposto il ricovero, durato alcuni giorni. Poi, vista la gravità della situazione, avrebbero deciso il trasferimento d’urgenza con l’elisoccorso Pegaso a Massa, dove la piccola è deceduta.

Saranno i Carabinieri adesso, coordinati dalla Procura di Massa Carrara, a svolgere tutti gli approfondimenti necessari per capire le ragioni del decesso e se ci sono eventuali responsabilità. Nel tentativo di di fare chiarezza sull'accaduto, gli investigatori avrebbero già acquisito le cartelle cliniche relative al caso.

Sul corpo della piccola il prossimo lunedì, 18 novembre, dovrebbe svolgersi anche l’autopsia, una volta che anche la famiglia avrà nominato, come previsto in queste situazioni, un consulente che assista agli accertamenti medico legali.

I genitori della bimba si sono rivolti all’avvocato Vincenzo Bonomei che, raggiunto da La Nazione, ha detto: "I genitori sono disperati e piegati dal dolore per una perdita così grave, ma c’è da parte loro la ferma volontà di capire perché è morta la figlia. Di cercare la verità. In questa fase delicata non posso proprio aggiungere altro”.