Bimba di 17 mesi ingerisce per sbaglio i farmaci della mamma: trasferita d’urgenza in ospedale a Palermo

Una bimba di 17 mesi ha ingerito accidentalmente i farmaci della mamma e si è sentita male. Si trova in terapia intensiva pediatrica all’ospedale di Palermo.

Immagine di repertorio

Una bimba di 17 mesi è ricoverata in ospedale a Palermo: si trova in terapia intensiva pediatrica. Stando a quello che è successo, la piccola ha ingerito accidentalmente i farmaci della mamma ed è stata male. Ieri 21 gennaio mamma e figlia si sono presentati all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta, poi le prime cure e la decisone del trasferimento nella terapia intensiva pediatrica dell'ospedale Di Cristina di Palermo. Qui è stata ricoverata per ulteriori cure e un monitoraggio specialistico. Le sue condizioni sono costantemente seguite dal personale medico. Si procede con tutti gli accertamenti del caso.

Al momento per certezza si sa che la piccola ha ingerito accidentalmente dei farmaci che aveva trovato in casa e che appartengono alla madre. Subito la donna si è preoccupata e la piccola è stata portata all'ospedale più vicino: qui i medici dopo le prime cure hanno chiesto l'immediato trasferimento a Palermo. La speranza è che la piccola si rimetta presto.