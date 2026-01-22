Attualità
video suggerito
video suggerito

Bimba di 17 mesi ingerisce per sbaglio i farmaci della mamma: trasferita d’urgenza in ospedale a Palermo

Una bimba di 17 mesi ha ingerito accidentalmente i farmaci della mamma e si è sentita male. Si trova in terapia intensiva pediatrica all’ospedale di Palermo.
Accedi a contenuti speciali, newsletter e podcast: gratis per 14 giorni.
A cura di Giorgia Venturini
10 CONDIVISIONI
Immagine di repertorio
Immagine di repertorio

Una bimba di 17 mesi è ricoverata in ospedale a Palermo: si trova in terapia intensiva pediatrica. Stando a quello che è successo, la piccola ha ingerito accidentalmente i farmaci della mamma ed è stata male. Ieri 21 gennaio mamma e figlia si sono presentati all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta, poi le prime cure e la decisone del trasferimento nella terapia intensiva pediatrica dell'ospedale Di Cristina di Palermo. Qui è stata ricoverata per ulteriori cure e un monitoraggio specialistico. Le sue condizioni sono costantemente seguite dal personale medico. Si procede con tutti gli accertamenti del caso.

Al momento per certezza si sa che la piccola ha ingerito accidentalmente dei farmaci che aveva trovato in casa e che appartengono alla madre. Subito la donna si è preoccupata e la piccola è stata portata all'ospedale più vicino: qui i medici dopo le prime cure hanno chiesto l'immediato trasferimento a Palermo. La speranza è che la piccola si rimetta presto.

Attualità
10 CONDIVISIONI
Immagine
groenlandia
Cosa ci sarà nell'accordo tra Trump e la Nato: Europa e Danimarca ancora preoccupate
Trump annuncia: "Sulla Groenlandia raggiunto accordo con la Nato, abbiamo ottenuto tutto quello che volevamo"
Perché è stato indetto un Consiglio Europeo straordinario il 22 gennaio: i nodi sulla crisi Usa-Ue
Il premier canadese Carney dice che il vecchio ordine mondiale è "morto": "Siamo in una fase di rottura"
Macron attacca il presidente USA e il suo "imperialismo": "L'UE ha delle armi, deve saperle usare"
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views