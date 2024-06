video suggerito

Bimba di 13 anni chiama la polizia a Bologna: “Mamma picchia papà disabile, aiutatelo” Una bimba di 13 anni ha allertato le forze dell’ordine per chiedere aiuto per il padre disabile, picchiato dalla madre. La donna era già stata denunciata per maltrattamenti a marzo 2024. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Gabriella Mazzeo

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Una 13enne ha telefonato al numero della Questura di Bologna per chiedere aiuto alle forze dell'ordine. Non per sè, però: la bambina ha contattato gli agenti per segnalare agli agenti che il padre disabile stava subendo un'aggressione fisica da parte della madre. Dopo la telefonata della bambina, gli operatori si sono precipitati sul posto e all'esterno dell'abitazione hanno subito visto la donna urlare contro il marito ancora dentro casa. Stando a quanto ricostruito, la piccola avrebbe assistito a tutta la scena.

Nonostante la presenza degli agenti, la donna ha continuato a urlare, mostrando un atteggiamento molto aggressivo anche nei confronti delle forze dell'ordine. Per questo motivo è stato necessario l'intervento di una seconda volante che l'ha fermata e portata negli Uffici della Questura. Per tutto il tempo, infatti, la madre della 13enne aveva continuato a urlare cercando di raggiungerlo e di colpirlo proferendo una serie di minacce di morte.

Gli agenti hanno raccolto anche la testimonianza del vicino di casa che ha riferito di aver sentito diverse volte le urla della donna provenire dall'abitazione nella quale viveva con il marito e con la figlia. Nella stessa serata, la minore aveva chiesto aiuto anche ai vicini di casa che però non erano riusciti ad intervenire. La vittima è un uomo che si trova da anni in una condizione di grave disabilità e ha raccontato di essere vittima da anni di violenze e maltrattamenti fisici e psicologici. L'uomo è stato trasportato in ospedale dove è stato visitato per alcune difficoltà respiratorie e dimesso con 20 giorni di prognosi con la diagnosi di una frattura a una costola.

Nell'abitazione erano stati effettuati altri interventi da parte delle forze dell'ordine per aggressioni verbali e fisiche attuate dalla donna. Lei era anche stata denunciata per minacce aggravate dall'uso di un coltello a marzo 2024. La donna è stata arrestata in flagranza per maltrattamenti in famiglia e trasferita in carcere.