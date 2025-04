video suggerito

Pedina la nuora anche al lavoro e la minaccia di morte: lei chiama la polizia e lui cerca di picchiarla Un uomo di 68 anni di Messina è stato arrestato con l'accusa di atti persecutori nei confronti della nuora: da mesi faceva appostamenti fuori dal negozio in cui lavora e la minacciava di morte.

A cura di Giorgia Venturini

Da tempo pedinava la nuora e la minacciava di morte. Con questa accusa è scattato l'arresto per un uomo di 68 anni di Messina: dovrà difendersi dal reato di atti persecutori. Stando a una prima ricostruzione di quanto accaduto, da diversi mesi il suocero seguiva la donna tanto da fare appostamenti fuori dal negozio in cui lavora. Ma non si limitava a questo: appena la vedeva le rivolgeva minacce di morte.

Le indagini sono scattate perché la vittima, esausta dal suocere, ha chiamato il 112. Quando i poliziotti sono intervenuti sul posto hanno fermato l'uomo che ha continuato comunque a minacciare la donna tanto da tentare anche di prenderla a calci. Subito è stato fermato e per lui è arrivato l'arresto in flagranza di reato.

Ora continueranno le indagini degli agenti: si lavora per capire da quanto tempo l'uomo perseguitava la donna e fino a che punto si sarebbe spinto. Resta ancora sconosciuto il motivo di un simile gesto: lo potrà chiarire lo stesso arrestato durante l'interrogatorio di convalida. Al momento si sa per certo che l'arrestato pedinava la donna da diversi mesi creando in lei momenti di forte preoccupazione. Dopo le formalità di rito, il 68enne è stato condotto in carcere: resta a disposizione dell'autorità giudiziaria.