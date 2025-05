Bidello muore precipitando dal tetto di un supermercato: aveva accettato un lavoro di poche ore per arrotondare

video suggerito

A cura di Giorgia Venturini

Tragedia a Serradifalco, in provincia di Caltanissetta. Un uomo di 55 anni è morto cadendo dal tetto, da un'altezza di oltre tre metri. Purtroppo l'incidente sul lavoro è avvenuto in un supermercato di via Cavalieri di Vittorio Veneto. La vittima è Salvatore Cumbo.

Stando alle prime informazioni l'uomo era impegnato a montare dei pannelli sul tetto quando è precipitato. Subito sono scattati i soccorsi ma purtroppo per lui non c'è stato più nulla da fare. Dalla centrale del 118 è stato inviato l'elisoccorso ma quando i sanitari sono arrivati non hanno potuto far altro che accertare il decesso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che procederanno con tutti gli accertamenti del caso.

Salvatore Cumbo lavorava come collaboratore scolastico in una scuola, ma aveva accettato quel lavoro in giornata al supermercato per arrotondare un po'. Poi purtroppo la tragedia.