Bari, sesso con minori in un B&B: arrestata maestra 45enne. Sui social era “Zia Martina” Avrebbe adescato ragazzini online e in un caso consumato un rapporto sessuale con un minore di 18 anni in un B&B di Bari. Un’insegnante di 45 anni è stata posta agli arresti domiciliari dalle forze dell’ordine di Bari.

A cura di Gabriella Mazzeo

Avrebbe adescato minori sul web per poi consumare rapporti sessuali in un B&B di Bari. L'accusa nei confronti di un'insegnante 45enne del capoluogo pugliese è pesantissima: corruzione di minore e pornografia minorile. L'insegnante di 45 anni, impiegata presso una scuola elementare, è attualmente agli arresti domiciliari. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la donna adescava i ragazzini sui social con lo pesudonimo di "Zia Martina". Le indagini hanno fatto emergere due presunti rapporti con minori: nel primo caso si tratta di un ragazzo con meno di 18 anni, mentre nel secondo addirittura di un minore di 14 anni. Ad aggiungersi all'accusa anche quella di produzione di materiale pedopornografico: la donna infatti si sarebbe fatta riprendere al momento dell'atto sessuale con le due vittime. In particolare, il 14enne sarebbe stato presente a una videochiamata online con altri utenti, forse minori.

La 45enne di Bari è stata arrestata in un piccolo paese del Nord Italia dove lavora come insegnante di una scuola elementare. A fermarla i militari del nucleo investigativo del capoluogo pugliese dopo aver raccolto le segnalazioni dei genitori delle due giovani vittime. Secondo i familiari dei due minori, infatti, i ragazzini erano ormai sempre più spesso online, collegati a strane dirette social. Dopo le prime verifiche, i militari hanno cercato di ricostruire i fatti attraverso le analisi dei filmati e le dichiarazioni dei testimoni. Sono in corso ulteriori approfondimenti investigativi per verificare l'eventuale coinvolgimento di altri minori, prede di una presunta rete. Gli agenti nel frattempo fanno sapere che la 45enne resterà agli arresti domiciliari presso il comune nel quale vive in attesa che la sua eventuale colpevolezza si accertata durante il processo di rito.