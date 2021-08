Bari, montano bombola del gas che esplode: padre muore a 55 anni, grave il figlio Franco Barbone, 55 anni, e il figlio Giovanni, 23, erano rimasti feriti nel pomeriggio di giovedì nella loro abitazione in strada Incuria, nella città vecchia. Il padre è deceduto a causa delle ustioni riportate. Il ragazzo è ricoverato in Rianimazione. È morto anche il cane che viveva con loro.

Una bombola del gas è esplosa in una abitazione a Bari Vecchia uccidendo un uomo di 55 anni, Franco Barbone. Il figlio Giovanni, di 23 anni, è ancora ricoverato in Rianimazione. Le sue condizioni sono disperate. È morto anche il cane che viveva con loro. Il tragico incidente si è verificato nella serata di ieri nel pomeriggio di ieri. Le condizioni di padre e figlio erano apparse subito particolarmente gravi. Le ferite e le ustioni sul 90 per centro del corpo sono state fatali al capofamiglia. A quanto hanno ricostruito Carabinieri e Vigili del fuoco fino a questo momento, la bombola di gas sarebbe stata montato dallo stesso 55enne. Successivamente una fiammata li ha investiti.

L’esplosione, hanno accertato i tecnici, non ha causato danni strutturali all’abitazione, ma avrebbe fatto emergere particolari inquietanti sulle condizioni igieniche in cui vivevano padre e figlio. Secondo quanto viene raccontato dai vicini, i due non consentivano a nessuno di entrare in casa. Ieri, come altre volte, lo avrebbe impedito anche al fattorino chiamato per la consegna della bombola di gas.

Come scrivono i quotidiani locali, la vittima l'avrebbe fatta lasciare fuori dalla porta, provvedendo personalmente ad installarla prima di mettersi a letto. L’esplosione sarebbe avvenuta quanto il figlio, appena rientrato nell’abitazione, ha acceso la luce. Sul posto, oltre al 118, sono intervenuti vigili del fuoco, polizia locale e carabinieri, cui sono affidate le indagini. Il figlio Giovanni è ancora ricoverato in Rianimazione.