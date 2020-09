Sono buone le condizioni della bambina nata ieri pomeriggio al Policlinico di Bari, figlia di una 30enne positiva al Covid19. La neonata, poco meno di 3 chili di peso e attualmente sotto osservazione, è risultata negativa al primo tampone per accertare la presenza del Sars-Cov-2. Il parto naturale è avvenuto in assoluta sicurezza in una zona del reparto riservata ai casi Covid e separata rispetto all'area parto delle altre pazienti.

La mamma, una donna di 30 anni di origini bengalesi alla sua terza gravidanza, già monitorata in quanto positiva al Covid da qualche settimana, è giunta nel reparto di Ginecologia e Ostetricia in travaglio ed è stata subito isolata nella zona rossa, creata appositamente per assistere le gravidanze Covid. Ad assistere la donna una specifica equipe medico-ostetrica dotata di dispositivi di protezione individuale. Mamma e figlia, ricoverate nell'area rossa del reparto separata dal resto delle degenti, sono in buone condizioni.

Nei prossimi giorni potranno essere dimesse e tornare a casa sia pur continuando a restare in isolamento. "Al Policlinico si partorisce in sicurezza – ha commentato il direttore della Ginecologia, professor Ettore Cicinelli -. Il lavoro di riorganizzazione dei percorsi e delle aree Covid del reparto di Ginecologia e Ostetricia ci ha consentito di operare con il massimo rispetto dei protocolli anticontagio, sia per gli operatori sanitari sia per le partorienti Covid e no Covid, e di garantire assistenza in maniera regolare a tutte le pazienti, senza alcuna penalizzazione per le prestazioni sanitarie ordinarie". "Alla mamma e alla bambina – ha concluso Cicinelli – vanno gli auguri di tutti i medici, gli infermieri e gli operatori sanitari del Policlinico di Bari".