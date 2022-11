Bari, 21enne spara alla compagna 18enne e si uccide: la ragazza è gravissima Un 21enne si è suicidato dopo aver tentato di uccidere la compagna appena maggiorenne in un appartamento di Cassano delle Murge (Bari). La ragazza è ricoverata in gravi condizioni al Policlinico di Bari.

Drammatico tentativo di omicidio-suicidio nel tardo pomeriggio di mercoledì 16 novembre nel Barese. Un giovane di ventuno anni ha prima tentato di uccidere la compagna appena maggiorenne in un appartamento di Cassano delle Murge e poi si è tolto la vita.

La ragazza, una giovane di origine marocchina di diciotto anni, sarebbe stata raggiunta al petto da due colpi di arma da fuoco e attualmente è ricoverata in prognosi riservata al Policlinico di Bari. In un primo momento, a quanto si apprende, era stata portata in ambulanza all’ospedale Miulli nella vicina Acquaviva delle Fonti, poi è stata trasferita a Bari per l’estrazione dei proiettili di pistola al torace. Le sue condizioni sarebbero molto gravi.

L’aggressore, un giovane di origini albanese, non ce l’ha fatta. Si è ucciso con la stessa arma usata per colpire la compagna sparandosi alla testa. A quanto ricostruito finora, il tragico fatto di sangue si è consumato nella casa in cui la giovane coppia viveva in via Martin Luther King, nel centro della piccola località di Cassano delle Murge, poco lontano dall'ufficio postale.

Ancora da chiarire il motivo alla base del drammatico gesto compiuto dal ventunenne. Sulla vicenda indagano i carabinieri di Altamura con il coordinamento della procura di Bari.

Articolo in aggiornamento