Bambino investito mentre gioca in strada nel Chietino, è in gravi condizioni L’elicottero del 118 è intervenuto oggi a Fossacesia (Chieti) per soccorrere un bambino che ha riportato gravissime lesioni in seguito a un investimento lungo la strada provinciale Mediana.

Un bambino è stato portato in gravi condizioni in ospedale in seguito a un incidente registrato a Fossacesia (Chieti). Il piccolo, stando a una prima ricostruzione, avrebbe riportato lesioni gravissime in seguito a un investimento lungo la strada provinciale Mediana.

La dinamica dell’incidente non è ancora chiara, pare secondo le prime informazioni che il bambino di circa dieci anni stesse giocando col fratellino nel giardino di casa e sarebbe uscito per recuperare un pallone. A quel punto, in strada, sarebbe stato investito da un'auto il cui conducente si è fermato e ha chiamato subito i soccorsi.

L'impatto con l'auto, una Fiat 500, è stato violento tanto che anche il veicolo è rimasto in parte danneggiato.

Sul posto è arrivato l’elicottero del 118 per i soccorsi. Il personale sanitario lo ha intubato prima di trasportarlo in ospedale a Pescara. Le condizioni del bambino sono apparse subito molto gravi: il piccolo ha riportato un trauma cranico, la prognosi è riservata.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Fossacesia per i rilievi del caso.

