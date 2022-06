Bambino gravissimo in ospedale: si è infilzato il manubrio della bici nell’addome Il bimbo 11enne è rimasto gravemente ferito in una caduta autonoma avvenuta mentre pedalava insieme alla madre sul tratto ciclabile che da Pieve porta a Cento.

A cura di Biagio Chiariello

immagine di repertorio

Tantissima paura a Cento (in provincia di Ferrara) per un bambino di 11 anni che martedì sera, 28 giugno, mentre percorreva in bici è caduto ed è rimasto gravemente ferito.

Il fatto è accaduto intorno alle ore 20 in via Ponte Reno, sul tratto ciclabile che da Pieve porta a Cento.

Madre e figlio stavano pedalando quando, passato il ponte, l’11enne ha perso il controllo della sua bicicletta ed è finito a terra. Nella caduta, oltre a fratturarsi un polso, il bambino è stato trafitto all’addome dal manubrio della bici.

Sul posto sono subito intervenuti i soccorritori del 118, che con l’eliambulanza hanno trasferito il giovanissimo all’ospedale Maggiore di Bologna, con codice di massima gravità. Sul posto anche i carabinieri del nucleo radiomobile. I militari dell'Arma hanno accertato che non c'erano responsabilità di terzi.