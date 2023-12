Bambino di 2 anni in triciclo si perde in città: attimi di paura a Certaldo Il piccolo si è allontanato dal negozio del padre ed ha raggiunto una piazza. Qui è stato trattenuto dagli avventori di una trattoria in attesa dell’intervento della polizia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Davide Falcioni

Un bimbo di appena due anni ha tenuto col fiato sospeso i genitori ieri allontanandosi dal negozio di suo padre e percorrendo – a bordo del suo triciclo – diverse centinaia di metri in totale autonomia arrivando in una trattoria, i cui clienti si sono trovati di fronte il piccolo solo e spaesato. È accaduto a Certaldo, in provincia di Firenze, e a calmare gli animi placando la tensione dei genitori del bambino è stato il comandante della polizia municipale dell'Unione dei comuni Empolese-Valdelsa Massimo Luschi che ha indicato loro il luogo dove poter riabbracciare il figlio.

Un lieto fine per una vicenda che avrebbe potuto avere conseguenze peggiori. "Il bambino si è allontanato – racconta il comandante della municipale – e per fortuna a bordo del triciclo ha percorso poche centinaia di metri tenendosi lontano dalle auto e senza mai attraversare la strada. Dopo aver percorso qualche centinaio di metri ha perso tutti i riferimenti per tornare indietro, continuando quindi la sua ‘corsa'. Arrivato nei pressi della trattoria, è stato notato da alcuni clienti che, vendendolo solo e spaesato, lo hanno fermato".

Gestori e clienti della trattoria hanno “trattenuto” il bambino e chiesto l'aiuto a Luschi. "Ho avuto subito un’intuizione – ha raccontato il comandante della Polizia Municipale –. Lì vicino è stata inaugurata da poco quella nuova attività. Non avendo mai visto in zona quel bambino ho pensato che potesse essere figlio di quella coppia arrivata da poco per gestire il negozio". L'uomo si è dunque diretto verso quel negozio, dove i genitori cercavano disperatamente il figlio. "Abbiamo quindi portato i due genitori nel locale, che hanno così potuto riabbracciare il loro bambino".