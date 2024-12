video suggerito

Bambinaia si ubriaca e crolla in strada, bimba di 2 anni salvata dai carabinieri e riconsegnata alla madre La donna era in strada accasciata sul marciapiede a Bressanone con accanto la piccola. I test hanno rivelato un tasso alcolemico altissimo e per lei è scattata la denuncia per abbandono di minore. La madre della bimba, ignara di tutto, ha potuto riabbracciare la piccola in caserma.

A cura di Antonio Palma

Una donna sdraiata a terra in strada sotto gli evidenti effetti dell’alcol con accanto una bambina piccolissima di appena due anni lasciata a sé stessa, è la brutta scena che si sono trovati davanti due carabinieri di Bressanone, in Provincia di Bolzano, scoprendo che la donna era la bambinaia a cui era stata affidata la minore. L’episodio nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 10 dicembre, nel centro della cittadina dell’Alto Adige dove l’intervento dei militari è stato decisivo per evitare conseguenze peggiori per la bimba.

L’intervento dei carabinieri è stato del tutto casuale. I due militari, liberi dal servizio, infatti si trovavano a passare a piedi in zona quando hanno notato la donna accasciata a terra, sdraiata sul marciapiede. La scena li ha messi in allarme e quindi si sono avvicinati per sincerarsi delle sue condizioni ma in quel momento non sospettavano la presenza di un minore.

Solo quando erano prossimi alla donna, con grande sorpresa, hanno scoperto che accanto a lei c'era una bambina piccola, visibilmente spaesata e ovviamente incapace di comprendere la situazione. I militari hanno preso in custodia la minore e chiesto l'intervento dei colleghi in servizio che in poco tempo sono accorsi in zona. Donna e bimba quindi sono state accompagnate presso la caserma dei Carabinieri di Bressanone per identificazione e ulteriori accertamenti.

Solo così si è scoperto che la donna era ubriaca e che era la bambinaia a cui era stata affidata la piccola. La donna, identificata come una 55enne, è stata successivamente portata al pronto soccorso per gli esami del caso che hanno rivelato un tasso alcolemico altissimo e superiore a 3 grammi per litro. Per lei è scattata sia la sanzione per ubriachezza sia la denuncia all'autorità giudiziaria per il reato di abbandono di minore.

Intanto in caserma è stata convocata la madre della bimba, ignara di tutto, che ha potuto riabbracciare la piccola. Comprensibilmente scossa dall'accaduto, la donna ha espresso profonda gratitudine per l'intervento dei militari. “Questo intervento dimostra quanto i nostri Carabinieri siano sempre pronti a intervenire, indipendentemente dalle circostanze. È il senso del dovere e della responsabilità che rende il nostro ruolo così importante nella società" ha dichiarato il Capitano Ottavio Tosoni, comandante della Compagnia dei Carabinieri di Bressanone.