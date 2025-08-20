Attualità
video suggerito
video suggerito

Balla ubriaca in autostrada, interviene il 118 e lei prende a calci un medico: arrestata

Ha avuto un litigio con il fidanzato, si è ubriacata e poi è scesa dalla macchina sull’autostrada A7, dove ha iniziato a ballare. Infine, ha aggredito un medico del 118, giunto sul posto per assisterla e ha opposto resistenza alla polizia. Per questo una donna di 40 anni è stata arrestata dagli agenti della stradale della sezione di Sampierdarena.
Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi
A cura di Eleonora Panseri
0 CONDIVISIONI
Immagine di repertorio.
Immagine di repertorio.

Ha avuto un litigio con il fidanzato, si è ubriacata e poi è scesa dalla macchina sull'autostrada A7, dove ha iniziato a ballare, senza tenere conto della situazione di pericolo. Infine, ha aggredito un medico del 118, giunto sul posto per assisterla e ha opposto resistenza alla polizia.

Protagonista dell'assurda vicenda è una donna di 40 anni, di origini polacche, che è stata arrestata dagli agenti della polizia stradale della sezione di Sampierdarena. I poliziotti l'hanno notata in stato confusionale nella serata di ieri, mercoledì 19 agosto, e l'hanno soccorsa.

Gli agenti, mentre pattugliavano il tratto autostradale in direzione Milano, hanno notato una macchina parcheggiata in un tratto curvilineo e una donna che vi ballava accanto. Rendendosi conto della situazione di grave pericolo che stava correndo, i poliziotti si sono fermati e l'hanno messa in sicurezza.

Leggi anche
Livorno, paura ai Bagni Fiume: bambino di 4 anni rischia di soffocare mangiando una mela

Quando i poliziotti le hanno chiesto di fare l'etilometro, risultato poi di gran lunga superiore ai limiti di legge, ha iniziato ad aggredire gli agenti.

A quel punto è stato richiesto l'intervento del personale sanitario del 118 e la donna ha quindi preso a calci anche il medico giunto sul posto.

Per questo è immediatamente scattato l'arresto obbligatorio grazie alle nuove norme che tutelano il personale medico dalle aggressioni. L'arresto è stato convalidato nella mattinata di oggi, giovedì 20 agosto.

Il decreto-legge approvato a settembre per contrastare e prevenire i numerosi episodi di violenza all’interno degli ospedali e ai danni dei sanitari prevede l'arresto obbligatorio in flagranza, carcere fino a 5 anni e una multa di 10mila euro per chi aggredisce medici e infermieri e chi danneggia le strutture sanitarie.

Il testo è intervenuto con alcune modifiche al codice penale con l'obiettivo di disincentivare i comportamenti violenti.

Attualità
0 CONDIVISIONI
Immagine
Live
I funerali di Pippo Baudo in diretta dalla chiesa di Santa Chiara a Militello Val di Catania
Ai funerali di Pippo Baudo si contano gli assenti, pochissimi vip a Militello e nemmeno un dirigente Rai
Perché Katia Ricciarelli è assente ai funerali di Pippo Baudo in Sicilia: "Sono caduta, non sto bene"
Alba Parietti: "Pippo ti faceva regina, poi ti cambiava ruolo. Quella tv non esiste più"
Alina, concorrente 12enne a Sanremo: “Baudo mi difese in tv, ma in privato mai un confronto. Dopo il Festival finì tutto"
Lasciare la Rai per tornarci e ripartire: Pippo Baudo e Amadeus uniti da destini simili
Andrea Parrella
Perché Pippo Baudo è stato "coraggioso contro la mafia": la sua villa saltò in aria dopo un attentato
"Vi raccontiamo il nostro Pippo Baudo": il ricordo di Fiorello, Giorgia, Banfi, Morandi e altri vip
Renzo Arbore: "Pippo Baudo era la laurea della Tv. Lasciò la Rai per le critiche, lo aiutai a tornare"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views