video suggerito

Avezzano, investe e uccide una donna 87enne durante festa del patrono: era ubriaco, arrestato Si trova ora agli arresti domiciliari l’uomo che ubriaco ha investito con la sua auto ed ucciso una 87enne ad Avezzano, in provincia de L’Aquila. L’uomo non si è neanche prestato a fermare soccorso dopo l’investimento. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Biagio Chiariello

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

immagine di repertorio

Ubriaco al volante, ha investito e ucciso un’anziana ad Avezzano, in provincia de L'Aquila.

I fatti sono avvenuti lo scorso 27 luglio, ma solo nel pomeriggio del 10 agosto il personale della Sottosezione Polizia Stradale locale, in esecuzione dell’ordinanza disposta dal G.I.P. del Tribunale del comune abruzzese, ha sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari un uomo, gravemente indiziato di aver provocato la morte di una 87enne che lo stesso aveva investito mentre era alla guida di un’automobile, in stato di ebbrezza alcoolica.

Stando a quanto accertato l'uomo "era in stato di ebbrezza alcoolica" quando è avvenuto il fatto. "Si era messo alla guida di un’automobile ed era arrivato in una zona che era stata temporaneamente interdetta alla circolazione perchè era in corso una festa patronale". L‘investimento è avvenuto peraltro mentre in strada c'erano diversi pedoni. L‘anziana è finita a terra riportando gravi lesioni a causa delle quali è deceduta alcuni giorni dopo essere stata ricoverata all’ospedale San Salvatore dell’Aquila.

Secondo le ricostruzioni delle autorità, il conducente non si è fermato a prestare soccorso e, anzi, ha provato a fuggire dal luogo dell'incidente. I presenti però l'hanno bloccato, circondando materialmente la vettura e arrestandone la marcia, dopo aver anche tolto la chiave dal blocco di accensione.

Sul posto sono poi giunti i poliziotti del Commissariato di Avezzano. L’uomo è stato sottoposto ad esame etilometrico ed è stato accertato che era ubriaco.

Anche grazie alle testimonianze dei presenti, la Polizia, con l’ausilio dei militari del Nucleo Radiomobile dei Carabinieri, ha stabilito le responsabilità dell’uomo in base alle quali il giudice ha disposto la misura cautelare agli arresti domiciliari.