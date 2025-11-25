Autopsie sull’omicidio suicidio di Calimera: soffocamento per il piccolo Elia, annegata sua madre Najoua

Le prime risultanze medico-legali delineano un quadro drammatico nel caso di presunto omicidio-suicidio che ha sconvolto Calimera la scorsa settimana. Le autopsie eseguite a Lecce sui corpi di Najoua Minniti, 36 anni, e del figlio Elia, 8 anni, confermerebbero due dinamiche distinte: secondo quanto trapela da ambienti investigativi, la donna sarebbe morta per annegamento, mentre il bambino sarebbe deceduto per soffocamento. Si tratta di elementi ancora privi di comunicazione ufficiale da parte degli inquirenti, ma ritenuti ormai attendibili dagli accertamenti tecnici.

La madre era stata ritrovata senza vita in mare il 18 novembre, nelle acque di Torre dell’Orso. Nello stesso giorno, il corpo del piccolo Elia era stato scoperto nella loro abitazione di Calimera. Da tempo la donna viveva separata dal compagno, con cui aveva raggiunto un accordo di affidamento consensuale davanti al tribunale ordinario, in un clima familiare segnato da tensioni e conflitti sulla gestione del bambino. L’ex compagno aveva inoltre denunciato che Najoua non avrebbe rispettato il percorso di genitorialità responsabile stabilito insieme ai Servizi sociali e al Centro di salute mentale, dopo che nel dicembre scorso avrebbe manifestato propositi preoccupanti anche nei confronti del figlio.

Domani i funerali di Elia: Calimera in lutto cittadino

Intanto la comunità di Calimera si prepara a salutare Elia Perrone, il bambino la cui morte ha profondamente segnato il paese. La salma rientrerà oggi in città, alle 15, nella chiesa della Madonna della Fiducia, dove sarà possibile per parenti, amici e concittadini raccogliersi in silenzio.

I funerali si terranno domani, mercoledì 26 novembre, alle 14.30, nella stessa chiesa. In concomitanza con le esequie, il sindaco Gianluca Tommasi ha proclamato il lutto cittadino, sottolineando in una nota istituzionale: "In un momento di dolore così profondo, la nostra comunità si stringe attorno alla famiglia, condividendone la sofferenza e il silenzio."