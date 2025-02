video suggerito

Autobus di linea sbanda e si ribalta nella scarpata, spaventoso incidente a Perugia Lo schianto è avvenuto nel primissimo pomeriggio di venerdì 21 febbraio in località Pietralunga, vicino Gubbio, e non ha fatto vittime né feriti gravi. Il mezzo ha urtato anche una linea elettrica facendola cadere senza però tranciare i cavi ed è finito a pochi metri da alcuni edifici e case.

A cura di Antonio Palma

Spaventoso incidente stradale oggi in Umbria dove un autobus di linea, per motivi ancora da accertare, ha improvvisamente sbandato finendo in una scarpata che costeggia la carreggiata della strada provinciale dove si è capovolto su un fianco. Lo schianto è avvenuto nel primissimo pomeriggio di venerdì 21 febbraio in località Pietralunga, vicino Gubbio, in provincia di Perugia, e fortunatamente non ha fatto vittime né feriti gravi.

L’allarme è partito poco prima delle 14 di oggi quando sul posto, lungo la strada provinciale 201, sono accorsi i Vigili del Fuoco del distaccamento di Gubbio. Al loro arrivo l’autobus era già nella scarpata sottostante la sede stradale ribaltato sul fianco destro. Fortunatamente le poche persone a bordo erano già riuscite a uscire autonomamente dal mezzo riportando solo qualche contusione e ferite lievi.

Al momento dell’incidente il mezzo era semivuoto: a bordo vi erano solo il conducente e due passeggeri che se la sono cavata solo con un grande spavento. Lo schianto però è stato comunque grave e avrebbe potuto avere conseguenze peggiori. Nell’impatto, infatti, oltre a distruggere l’autobus, sono stati provocati anche alcuni danni. Durante lo scivolamento, infatti, il mezzo ha urtato anche una linea elettrica facendola cadere senza però tranciare i cavi ed è finito a pochi metri da alcuni edifici e case.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 per le prime cure e i Carabinieri e la Polizia Locale per i rilievi del caso. Ai pompieri invece è toccato il compito di rimuovere l’autobus con un’autogrù fatta arrivare dalla centrale del comando di Perugia.