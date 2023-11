Auto travolge gruppo di ciclisti: in due finiscono nella scarpata, 57enne muore in ospedale L’incidente stradale oggi nei pressi di Forlimpopoli. Un’auto condotta da una giovane donna, diretta verso Meldola, ha travolto un gruppo di quattro ciclisti provenienti in senso opposto.

A cura di Susanna Picone

Un’auto ha travolto un gruppo di ciclisti oggi, sabato 11 novembre, nel Forlivese e purtroppo per uno di loro non c’è stato nulla fare. L’uomo, un 57enne di Ravenna, è morto in ospedale.

Il tragico incidente è avvenuto questa mattina intorno alle 11.30 a Fratta Terme, in provincia di Forlì. I ciclisti, secondo quanto ricostruito, provenivano da Ravenna ed erano diretti a Forlimpopoli lungo la strada provinciale 37 mentre la donna alla guida dell’auto che li ha travolti viaggiava in direzione opposta verso Meldola.

Secondo una prima, ancora parziale, ricostruzione, la conducente dell'auto, una ragazza di meno di trenta anni, per cause ancora da chiarire, ne avrebbe perso il controllo, invadendo la corsia di marcia opposta, proprio nel momento in cui sopraggiungeva il gruppo di quattro ciclisti.

Due di questi sono stati centrati in pieno e scaraventati nella scarpata che in quel punto costeggia la sede stradale. Uno di loro, sbalzato oltre il guardrail, è morto dopo essere stato portato d’urgenza all'ospedale Bufalini di Cesena. Le sue condizioni erano apparse da subito gravissime ed è deceduto poco dopo l’arrivo in ospedale.

L’altro ciclista travolto, un 70enne, è rimasto ferito, ma le sue condizioni fortunatamente non sarebbero gravi. Altri due ciclisti del gruppo sono stati solo sfiorati dalla vettura, una quinta persona era poco più avanti e non è stata coinvolta nell’incidente.

La conducente dell’auto non avrebbe riportato ferite ma ha avuto bisogno di ausilio medico a causa di un forte stato di shock dopo l’incidente.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con quattro ambulanze e due elimediche da Bologna e Cesena, i vigili del fuoco, i Carabinieri di Meldola e la Polizia Locale dell'Unione di Comuni della Romagna forlivese per i rilievi.