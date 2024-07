Frana travolge due autobus e li trascina in un fiume in Nepal: più di 60 persone disperse Oltre 60 persone sono disperse in Nepal dopo che una frana, causata dalle abbondanti piogge dei giorni scorsi, ha travolto due autobus nei pressi dell’autostrada Narayanghat-Mugling e li ha trascinati in un fiume. Decine di soccorritori e squadre di ricerca stanno setacciando la zona dell’incidente, avvenuto nel distretto centrale di Chitwan. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Eleonora Panseri

Più di 60 persone sono disperse in Nepal dopo che una frana, causata dalle abbondanti piogge che hanno interessato il Paese in questi giorni, ha travolto due autobus nei pressi di un'autostrada e li ha trascinati in un fiume, come riferiscono le autorità.

Decine di soccorritori e squadre di ricerca stanno setacciando la zona nel tentativo di trovare sopravvissuti all'incidente, avvenuto nel distretto centrale di Chitwan, ha spiegato all'AFP l'amministratore governativo Khimananda Bhusal. Le piogge stanno rendendo complesso le operazioni.

Busal ha aggiunto anche che sui due autobus stavano viaggiando almeno 66 persone e che solamente tre di loro sono riusciti a uscire dal mezzo e scappare. Ora si trovano in ospedale, dove stanno ricevendo le cure del caso.

"Non siamo sicuri del numero totale perché gli autobus avrebbero potuto raccogliere altre persone lungo la strada – ha spiegato ancora Bhusal – Il fiume si è ingrossato e nessuno è stato ancora trovato".

L'incidente è avvenuto lungo l'autostrada Narayanghat-Mugling, che si trova a circa 100 chilometri a ovest della capitale del Paese, Kathmandu. Il primo ministro Pushpa Kamal Dahal, conosciuto anche come Presidente Prachanda o Compagno Prachanda, ha espresso il suo cordoglio per le persone coinvolte nel fatto attraverso un post pubblicato sul social media X.

"Sono profondamente rattristato per gli oltre 60 passeggeri dispersi e per la devastazione causata da inondazioni e smottamenti in diverse parti del Paese, le stesse che hanno trascinato via un autobus sul tratto stradale Narayangadh-Muglin. – ha scritto il Presidente – Sto indirizzando tutte le agenzie del governo, compresa l'amministrazione nazionale, affinché cerchino e salvino in modo efficace i passeggeri".

Gli incidenti mortali sono relativamente comuni nella nazione himalayana a causa delle strade dissestate, dei veicoli maltenuti e della guida spericolata di molti. Viaggiare sulle strade diventa particolarmente pericoloso soprattutto durante la stagione dei monsoni, durante la quale le piogge causano frane e inondazioni.