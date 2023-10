Auto si schianta contro un albero a Corleone: morta una donna, grave la figlia Una donna di 98 anni è morta la notte scorsa dopo che l’auto su cui viaggiava insieme alla figlia 73enne, ora ricoverata in prognosi riservata, si è schiantata contro un’albero sulla statale 118. Sull’episodio indagano i carabinieri per chiarire dinamica e cause del tragico incidente.

A cura di Eleonora Panseri

Immagine di repertorio.

Tragico incidente a Corleone, comune in provincia di Palermo. Una donna di 98 anni, originaria di Bisacquino ma residente a Palermo, è morta nella notte dopo che l'auto su cui viaggiava insieme alla figlia 73enne e a un'altra donna si è schiantata contro un'albero. È successo sulla statale 118.

Secondo quanto è stato ricostruito in un primo momento, l'anziana stava rientrando a casa insieme alla figlia, la terza donna era alla guida del mezzo. Per cause che dovranno essere chiarite prossimamente il veicolo sul quale erano a bordo, una Fiat Panda, sarebbe uscito fuori strada e sarebbe andato a sbattere violentemente contro un albero all'altezza del chilometro 28 della statale.

A quel punto, dopo aver assistito allo schianto, sarebbero stati i residenti della zona a lanciare l'allarme e a richiedere immediatamente l'intervento dei soccorritori e delle forze dell'ordine. Giunti sul posto, i sanitari del 118 hanno deciso di portare le donne ferite all'Ospedale Civico di Palermo, come si legge su Il Giornale di Sicilia.

Sono stati inutili, sfortunatamente, i tentativi dei medici della struttura sanitaria palermitana che per un'ora e con molte manovre hanno provato a rianimare l'anziana donna. La 98enne non ce l'ha fatta, è deceduta nel corso della notte.

La figlia, invece, attualmente si trova ricoverata in gravi condizioni e in prognosi riservata, mentre la donna alla guida, di cui non sono state diffuse le generalità, è stata dimessa dopo essere stata soccorsa e medicata a sua volta.

Sul luogo dell'incidente si sono recati anche i vigili del fuoco e i carabinieri della Compagnia di Corleone. Dopo aver effettuato i rilievi del caso, sull'episodio stanno indagando gli uomini dell'Arma per capire quale sia stata l'esatta dinamica dell'incidente e quali possano essere le cause dello schianto del veicolo.