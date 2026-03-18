Auto si ribalta in un torrente: i carabinieri di Reggio Calabria salvano due persone intrappolate a bordo

Tragedia sfiorata a Reggio Calabria, in località Cataforio, dove il tempestivo interventi dei carabinieri ha scongiurato il peggio per le due persone a bordo di un'auto che – nel tentativo di attraversare un torrente – è uscita di strada ribaltandosi e rimanendo parzialmente sommersa.

L’allarme, lanciato da alcuni presenti, ha permesso l’immediato intervento dei militari della locale Stazione, arrivati sul posto in pochi minuti e trovatisi di fronte a una situazione particolarmente critica: la vettura capovolta al centro del corso d’acqua, con gli occupanti impossibilitati a uscire in autonomia.

Determinante l'intervento dei carabinieri che, sfruttando un mezzo pesante presente in zona, sono riusciti a raggiungere l’auto in mezzo alle acque; con l'ausilio di mezzi di fortuna, impiegando una fune, hanno quindi estratto uno ad uno i due passeggeri dall’abitacolo, mettendoli al sicuro. "L’episodio evidenzia, ancora una volta, il ruolo fondamentale delle Stazioni Carabinieri sul territorio, presidio di prossimità e primo punto di riferimento per la sicurezza dei cittadini, capace di garantire interventi tempestivi ed efficaci anche nelle situazioni di maggiore emergenza", si legge in una nota dell'Arma.

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L'incidente di Cataforio non è un episodio isolato, ma si inserisce in un quadro di forte instabilità che sta colpendo duramente il sud Italia. Come spiegato dal climatologo del CNR Giulio Betti in un'intervista a Fanpage.it, infatti, l'Italia meridionale è attualmente interessata da un vortice molto profondo posizionato a sud della Sicilia. Questa configurazione sta convogliando piogge intense e persistenti proprio sulla Calabria e sulla Sicilia orientale, creando condizioni di "maltempo severo". Betti ha avvertito che il rischio di criticità idrogeologiche è elevatissimo, poiché le nuove precipitazioni insistono su terreni già saturi, trasformando piccoli corsi d'acqua in torrenti impetuosi e rendendo manovre apparentemente semplici, come l'attraversamento di un guado, trappole potenzialmente molto pericolose.