Auto sale sulla rampa per l’imbarco ma il traghetto non c’è e finisce in acqua: uomo salvato col cane a Venezia

Per motivi ancora da chiarire, l’auto con targa straniera è salita sulla rampa per l’imbarco dove però non c’era nessun traghetto ed è finita inevitabilmente in acqua. Il comandante del traghetto in arrivo si è subito tuffato in mare salvando automobilista e cane.
A cura di Antonio Palma
Un automobilista ha rischiato di annegare questa mattina al Lido di Venezia dopo essere finito in acqua con la sua vettura a seguito di una manovra errata all’imbarco per il ferryboat. L’incidente intorno alle 5 di oggi, domenica 8 marzo, quando, per motivi ancora da chiarire, l’auto con targa straniera è salita sulla rampa per l’imbarco dove però non c’era nessun traghetto ed è finita inevitabilmente in acqua.

La scena davanti agli occhi increduli dei marinari del ferry che proprio in quel momento stava iniziando le operazioni di attracco dopo l'arrivo della prima corsa da Tronchetto a Lido San Nicolò. Il comandante del traghetto si è subito tuffato in mare riuscendo e raggiungere a nuoto e a salvare l’automobilista distratto e il suo cane che erano rimasi bloccati nella vettura. Proprio il tempestivo intervento del comandante Actv si è rivelato decisivo per evitare la tragedia.

Mentre la vettura affondava col muso rimanendo solo con la parte posteriore fuori dall’acqua, il comandante e l’automobilista sono stati issati a bordo e infine sono stati accompagnati al pronto soccorso per accertamenti ma le loro condizioni non destano preoccupazioni. Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti poi anche Vigili del Fuoco, motovedette della Capitaneria di Porto e Polizia Locale.

Il servizio ferry di linea è stato quindi sospeso ed è ripreso solo dopo le 10.00 quando l’auto, che non è affondata del tutto anche grazie alla bassa marea, è stata recuperata col lavoro dei sommozzatori e un camion gru dei vigili del fuoco. Mentre i sub si sono calati in acqua per imbracare la vettura, infatti, una nave traghetto dedicata, partita da Tronchetto, ha portato al Lido l’autogru dei pompieri che ha recuperato l’auto adagiandola sulla banchina del porto.

Secondo quanto ricostruito finora, l’automobilista, un cittadino straniero, proveniva dal ponte San Nicolò , dopo essere entrato all'apertura delle sbarre, ha svoltato improvvisamente a destra e complice anche la forte nebbia e la scarsa visibilità, ha imboccato la corsia sbagliata ed è salito sulla rampa dove però non c’era nessun traghetto, precipitando dentro l'acqua.

