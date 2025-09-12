Attualità
Auto si schianta contro un palo a Bologna, era rubata: 18enne muore durante inseguimento con la Polizia

Un ragazzo di 18 anni è morto via Murri a Bologna dopo che l’auto a bordo della quale viaggiava, risultata rubata, si è schiantata contro un palo: l’impatto durante l’inseguimento della polizia. Indagini in corso. Il sindaco Lepore: “Aspettiamo di capire”.
A cura di Ida Artiaco
Incidente a Bologna (LaPresse).

Drammatico incidente nella notte a Bologna: un ragazzo di 18 anni di origine albanese è morto dopo che l'auto a bordo della quale si trovava, risultata in un secondo momento rubata, si è schiantata contro un palo in via Murri.

Secondo le primissimi ricostruzione, questa notte intorno alle 5 due ragazzi di 18 e 19 anni, intercettati dalla polizia a bordo della vettura rubata, una Audi, hanno iniziato una fuga tra le vie della città, inseguiti da una pattuglia delle volanti, che si era avvicinata a loro per un controllo mentre la vettura era ferma al semaforo rosso. Ma i due, una volta scattato il verde, sono ripartiti a velocità elevata.

Immagine

All’incirca all’altezza dell’incrocio tra via Murri e via dei Lamponi, il 19enne che si trovava alla guida dell’auto avrebbe perso il controllo, finendo per schiantarsi prima contro un palo e poi contro le altre auto in sosta nella strada. Lui è risultato ferito mentre il passeggero, di 18 anni, è deceduto sul colpo. Il giovane risultava avere alcuni precedenti per furto e resistenza. "Si precisa che la volante non è mai entrata in contatto con l’auto né visto l’impatto perché li avevano persi. I poliziotti, a quel punto, hanno prestato soccorso ai due: il conducente 19enne, incensurato, è risultato quasi illeso, mentre il passeggero 18enne, che aveva alcuni precedenti per furto e resistenza, purtroppo è morto sul colpo", si legge nel comunicato della Questura. Dentro la macchina sono stati trovati un martelletto frangivetro, un tirapugni e un braccialetto d’oro, oltre a un mazzo di chiavi di un appartamento, come riporta Il Resto del Carlino.

Via Murri al momento risulta ancora chiusa per permettere alle forze dell'ordine di intervenire e bonificare l'area. Sarebbero già state raccolte anche le immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza pubblica e privata della zona che immortalerebbero l'esatto momento dell'incidente.

Immagine

"Aspettiamo cosa ci dicono Polizia di Stato e inquirenti per capire di cosa si trattava esattamente", è stato il commento del sindaco di Bologna, Matteo Lepore su quanto successo la scorsa notte, parlando a margine della nona edizione del Premio Pio La Torre promosso da Avviso pubblico, Cgil nazionale e Fnsi-Federazione nazionale stampa italiana.

