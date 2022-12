Auto finisce fuori strada, morti sul colpo quattro giovani amici in Umbria: tornavano da una festa L’incidente a San Giustino Umbro, in provincia di Perugia. Le vittime, tutte tra i 17 e i 22 anni, dopo una festa di compleanno, si stavano dirigendo in discoteca.

A cura di Biagio Chiariello

Drammatico incidente questa notte a a San Giustino Umbro, in Alto Tavere, in provincia di Perugia. Quattro ragazzi, tutti giovanissimi tra i 17 e i 22 anni, sono morti nello schianto della Fiat Punto sulla quale viaggiavano. In base a quanto ricostruito finora dai carabinieri, è finita fuori strada forse a causa del manto bagnato dalla pioggia.

Sul posto sono arrivati, i militari dell'Arma di Città di Castello al seguito del luogotenente Fabrizio Capalti e quelli di San Giustino con il loro comandante, il maresciallo Viscito, più tante ambulanze, vigili del fuoco e personale Anas strade. Ma per i quattro giovani era già troppo tardi: sono stati estratti ormai senza vita dalle lamiere contorte dell'auto.

Per ricostruire quanto successo sono al lavoro i carabinieri della compagnia di Città di Castello coordinati dalla Procura di Perugia. L'incidente è avvenuto lungo un tratto di strada rettilineo, in zona Alto Mare – appena fuori dalla E45. La vettura sarebbe prima finita in una cunetta e quindi contro il muro di contenimento di un ponte.

I quattro, tutti di San Giustino – due ragazze, di 17 e 22 anni, e due ragazzi, di 20 e 21 anni – pare avessero partecipato ad una festa di compleanno e subito dopo si erano mesi in auto per recarsi in discoteca a San Sepolcro (Arezzo), secondo quanto emerge dagli accertamenti condotti dai carabinieri.

IN AGGIORNAMENTO