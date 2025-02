video suggerito

Auto finisce fuori strada e si ribalta, giovane papà muore davanti al figlio: 14enne illeso ma sotto shock L’incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi, domenica 23 febbraio, a Brindisi. L’auto su cui viaggiavano padre e figlio si è ribaltata più volte senza lasciare scampo al 35enne. Illeso invece il figlio adolescente che è riuscito a uscire autonomamente dalla vettura capovolta. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Antonio Palma

672 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ennesima tragedia della strada oggi a Brindisi dove un giovane papà di 35 anni è morto nelle scorse in un drammatico incidente stradale in cui è rimasto coinvolto con il figlio 14enne che invece è riuscito a uscirne quasi illeso. L'auto su cui viaggiavano padre e figlio si è capovolta senza lasciare scampo all'uomo. Il dramma si è consumato nel primo pomeriggio di oggi, domenica 23 febbraio, in contrada strada vicinale Gonella, una zona periferica di campagna.

Per motivi ancora tutti da chiarire, il 35enne all'improvviso ha perso il controllo del mezzo che è finito fuori strada nelle campagne circostanti dove si è ribaltato più volte prima di finire la corsa sottosopra. Per l'uomo al volante purtroppo si sono rivelati inutili i successivi soccorsi da parte dei vigili del fuoco e del personale medico del 118 accorso sul posto.

I pompieri hanno estratto l'uomo dall'abitacolo capovolto affidandolo alle cure dei sanitari che però purtroppo hanno dovuto dichiarare il decesso poco dopo. Troppo gravi si sono rivelate le ferite riportate dal 35enne di Mesagne, sempre nel Brindisino, rimasto schiacciato sotto l’auto. Il figlio che sedeva accanto a lui, invece, è rimasto praticamente illeso.

L'adolescente è riuscito a uscire autonomamente dalla vettura capovolta e all'arrivo dei soccorsi era sotto shock. Il ragazzo poi è stato comunque trasportato dal 118 in ospedale per le verifiche del caso ma in codice verde e le sue condizioni non destano preoccupazione.

Sul posto intervenuta un'autogrù dei vigili del fuoco, per recuperare e rimettere l’auto sulla sede stradale, e la polizia locale a cui è toccato il compito dei rilievi. Al momento non è chiara quale sia la dinamica esatta dell'incidente mortale. Sull'asfalto si notano segni di frenata e l'auto ha percorso senza controllo alcune decine di metri.