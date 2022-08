Auto della polizia investe e uccide una mucca lungo la tangenziale di Torino: quattro agenti feriti Una mucca è morta dopo essere stata investita da un’auto della polizia lungo la tangenziale Est di Torino. Nell’impatto sono rimasti feriti quattro agenti.

A cura di Chiara Ammendola

L’auto della polizia dopo l’incidente (foto piazzapinerolese.it)

È di quattro agenti feriti, uno dei quali ricoverato in codice giallo, è un animale morto il bilancio del tragico incidente avvenuto ieri sera lungo la tangenziale di Torino dove un'auto della polizia ha investito una mucca che stava transitando lungo la corsia nel tratto tra corso Regina Margherita e Venaria. Impossibile per il fuoristrada della polizia evitare l'impatto con l'animale che purtroppo è rimasto ucciso.

L'incidente è avvenuto la scorsa notte lungo la Tangenziale Est di Torino, nel tratto che attraversa viale Regina Margherita. Secondo quanto ricostruito finora il mezzo con a bordo quatto agenti stava percorrendo la seconda corsia di marcia quando è improvvisamente spuntato l'animale che è stato centrato in pieno dal fuoristrada.

La mucca proveniva probabilmente dai campi adiacenti al tratto di strada e si è incautamente incamminata verso la tangenziale fino ad attraversarla. L'auto delle forze dell'ordine non ha potuto nulla per evitare l'impatto con l'animale che è poi morto proprio a causa della violenza dello scontro. Anche gli agenti sono rimasti feriti, uno è stato trasportato in codice giallo al Cto, mentre gli altri 3 sono stati portati al San Giovanni Bosco per le cure del caso.

Sul posto, insieme agli agenti della Polstrada, sono intervenuti anche i vigili del fuoco per estrarre uno degli agenti che era rimasto incastrato nell'auto, mentre il recupero della carcassa dell'animale è stato affidato a personale esperto. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i tecnici di Ativa, Autostrada Torino Ivrea Valle d'Aosta.