Auto con 5 giovani va fuori strada e prende fuoco: morte due ragazze di 17 e 18 anni a Catanzaro L'incidente stradale mortale è avvenuto nella notte nel territorio del comune di San Pietro a Maida ed è costato la vita a due ragazze di 18 e 17 anni. Gli altri tre ragazzi che erano nella vettura sono riusciti a uscire dal mezzo prima dell'arrivo dei soccorsi ma le due vittime sono rimaste intrappolate.

A cura di Antonio Palma

Drammatico incidente stradale nelle scorse ore in provincia di Catanzaro dove due giovani ragazze di 17 e 18 anni sono morte tragicamente nell'auto in cui si trovavano con altri tre ragazzi dopo che la vettura è uscita di strada schiantandosi e incendiandosi. Il dramma si è consumato nella notte tra lunedì e martedì nel territorio del comune di San Pietro a Maida.

La vettura con i cinque ragazzi a bordo stava percorrendo una strada comunale in località Guarna quando, per motivi ancora tutti da chiarire, ha sbandato improvvisamente. Erano circa le 4 del mattino di martedì 24 dicembre quando il conducente del mezzo infatti ha perso il controllo della vettura che è uscita di strada schiantandosi violentemente contro alcuni alberi poco fuori dalla carreggiata. Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco del distaccamento di Lamezia Terme accorsi sul posto, in poco tempo la vettura ha preso fuoco senza dare scampo alle due giovani vittime.

Gli altri tre ragazzi che erano nella vettura sono riusciti a uscire da soli dal mezzo prima dell'arrivo dei soccorsi e a lanciare l'allarme ma purtroppo le due ragazze sono rimaste bloccate all'interno della vettura che ha preso fuoco e i soccorritori non hanno potuto fare nulla per salvarle. All'arrivo dei pompieri la vettura era già completamente avvolta dalle fiamme e solo quando hanno spento l'incendio i vigili del fuoco hanno potuto recuperare i due corpi ormai senza vita. Sarà l'autopsia a stabilire se le due giovani di 18 e 17 anni erano già morte al momento dell'incendio.

Sul luogo del sinistro stradale, oltre ai pompieri, è intervenuto anche il personale sanitario del 118, per le cure ai feriti, e le forze dell’ordine che ora dovranno ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Gli altri ragazzi coinvolti nella tragedia sono stati soccorsi in stato di choc e portati in ospedale per gli accertamenti medici del caso ma hanno riportato solo ferite lievi e contusioni.