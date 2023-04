Auto cade nel lago: lei si salva, lui muore. In ospedale poliziotto che si era tuffato per salvarlo Un 29enne è morto e una donna, di 24 anni, è ricoverata in ospedale, in ipotermia, assieme al poliziotto che ha cercato di salvarli. È il bilancio di un incidente stradale avvenuto a Porcia (Pordenone), nel lago della Burida.

A cura di Susanna Picone

Un giovane è morto nella notte dopo che la sua auto, su cui viaggiava insieme a una ragazza, è finita in un lago. Il drammatico incidente stradale è avvenuto a Rorai Piccolo, nel territorio del comune di Porcia (Pordenone), poco prima delle 5 di questa mattina. La vittima è un uomo di 29 anni di nazionalità dominicana che viveva a Porcia, con lui c’era una giovane di 24 anni che è riuscita a uscire da sola dall’auto salvandosi.

Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, la persona che si trovava alla guida del veicolo ha perso il controllo della vettura precipitando nel laghetto a lato della carreggiata. Un poliziotto si è gettato in acqua per cercare disperatamente di salvare il giovane rimasto all'interno dell’abitacolo, ma tutto è stato inutile.

Il personale medico intervenuto sul posto ha preso in carico entrambi i giovani e il poliziotto ed è stata avviata la rianimazione per il 29enne, ma senza risultati. L’uomo è morto durante il trasporto in codice rosso all'ospedale Santa Maria degli Angeli.

La giovane donna e il poliziotto sono stati ricoverati nello stesso nosocomio in codice giallo per ipotermia. Il poliziotto ha riportato anche ferite alle mani causate dai ripetuti tentativi di estrarre il giovane imprigionato nell’auto.

Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco. Ai soccorritori, secondo le prime informazioni, la superstite ha raccontato che stavano litigando in auto quando il giovane, alla guida, ha perso il controllo finendo contro un marciapiede e poi in acqua. Secondo una ricostruzione, l'auto, dopo aver perso aderenza, ha superato lo spartitraffico che delimita la pista ciclabile e sfondato la rete protettiva, finendo nel lago.

All’arrivo dei soccorritori l’auto era rovesciata, a circa 4 metri dalla riva, immersa nell’acqua. Per le operazioni di recupero del mezzo è stata inviata sul posto l'autogru dal comando vigili del fuoco di Udine.