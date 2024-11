video suggerito

Aumentano i prezzi dei biglietti dei treni per Natale: picchi fino a 345 euro da Milano a Reggio Calabria Aumentano i prezzi dei biglietti del treno in vista del periodo delle feste natalizie. I rincari riguardano sia Trenitalia che Italo, le due compagnie dell'Alta Velocità. La tratta Milano-Reggio Calabria avrà un costo di circa 345 euro, nettamente superiore a quello dello scorso anno.

A cura di Gabriella Mazzeo

In vista delle festività natalizie aumentano di nuovo i prezzi di treni e aerei per spostarsi in tutta Italia. Un salasso sopratutto per i fuorisede che ogni anno lasciano il Nord per tornare al Sud del Paese. Le differenze di costo rispetto ai prezzi abituali sono già notevoli e di gran lunga superiori anche rispetto ai rincari dello scorso anno. Il record di prezzi per quest'anno è sulla tratta Milano-Reggio Calabria con Trenitalia nella giornata di venerdì 20 dicembre: il picco raggiunto è di 345 euro con un cambio a Roma e 9 ore e 26 minuti di viaggio.

La domanda di mobilità è tornata per quest'anno ampiamente ai livelli pre Covid, con crescite negli spostamenti in treno rispetto al 2019. Anche quest'anno le associazioni dei consumatori battono i pugni sul tavolo chiedendo ad Antitrust e Mr. Prezzi verifiche e sanzioni nel caso di aumenti troppo importanti sul prezzo dei biglietti.

Sui rincari però si fa poco e nulla, perché come sempre i prezzi del biglietto sono dettati dalla domanda. A poco valgono raccomandazioni e annunci di offerte modulari in base agli orari: l'algoritmo schizza verso l'alto e propone prezzi da capogiro con costi superiori a un viaggio in economy in aereo per una destinazione continentale.

Corriere della Sera ha analizzato le stime per le due tratte di maggiore percorrenza, una sulla linea tirrenica che arriva fino a Reggio Calabria, l'altra sull'adriatica con destinazione Lecce, la stazione più a Sud in Puglia. L'analisi è stata effettuata sul sito di Trenitalia e su quello di Italo, che però ha come stazione finale a Bari (per Lecce c'è Itabus che prevede la copertura della tratta in bus). Il periodo analizzato è quello tra giovedì 19 dicembre e lunedì 23 dicembre, i cinque giorni in cui si suppone l'esodo di massa.

La stazione di partenza è quella di Milano, la città nella quale si concentra la maggior parte delle partenze e una buona parte della manodopera proveniente dal Sud. Lunedì 23 dicembre la tratta Milano-Reggio Calabria con Trenitalia e un cambio a Roma non costa meno di 168 euro in sola andata.

Milano-Lecce con Trenitalia nella giornata di venerdì 20 dicembre costa la stessa cifra, con punte anche di 177 euro. Analoghi i rincari su Italo per la tratta Milano-Bari nella giornata di giovedì 19 dicembre e lunedì 23 dicembre: sarà impossibile, infatti, spendere meno di 107,9 euro.

La tratta di Italo Milano-Reggio Calabria nei giorni tra giovedì 19 dicembre e lunedì 23 dicembre costerà circa 132,9 euro.

I costi aumentano per tutte le tratte proporzionalmente: nessuno è escluso dai rincari con punte fino al 300% rispetto alla media annuale. I treni da Milano per Reggio Calabria si fermano infatti anche a Roma, Napoli e Salerno, così come a Sapri, Paola, Lamezia Terme e Vibo Valentia. Quelli diretti a Lecce toccano la linea adriatica con le Marche, l'Abruzzo e l'alta Puglia con Foggia e il Tavoliere delle Puglie, fermando a Bari. Per sabato 21 dicembre, non ci sono più posti disponibili con Trenitalia da Milano a Lecce.