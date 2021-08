Attraversa il ponte tibetano di notte e cade da 25 metri di altezza, muore giovane turista Il giovane si era avventurato nella notte con un parente nei boschi della zona. L’escursione lo aveva portato ad attraversare incautamente il ponte sospeso. Tradito del buio, è precipitato da un’altezza di 25 metri ed è deceduto dopo poche ore. Inutili i tentativi di soccorso del parente che lo accompagnava.

A cura di Andrea Parrella

Un giovane escursionista di 22 anni ha persona la vita alle pendici del Monte Baldo, nel veronese, dopo aver attraversato di notte un ponte tibetano ed essere caduto da un'altezza di 25 metri, finendo in fondo a una scarpata. Il giovane di origini albanesi è stato recuperato oggi dal Soccorso alpino in fondo ad una scarpata nella zona di Crero, alle pendici del Monte Baldo, nella zona di Crero, a Torri del Benaco.

L'incidente notturno

Il ragazzo si era avventurato la scorsa notte con un parente nei boschi della zona. L'escursione lo aveva portato ad attraversare incautamente il ponte sospeso, con evidenti difficoltà di visibilità, vista l'assenza di illuminazione. Tradito del buio, il giovane è precipitato da un'altezza di 25 metri ed è deceduto dopo poche ore. Inutili i tentativi di soccorso del parente che lo accompagnava, il quale una volta raggiunta la prima abitazione ha allertato immediatamente i carabinieri per allertare e velocizzare le operazioni di soccorso.

L'arrivo dei soccorsi

Poco dopo è infatti arrivato sul luogo un soccorritore, che si è calato dal ponte per 25 metri da un salto di roccia, ritrovando il corpo del ragazzo, già senza vita. Il soccorritore è stato successivamente raggiunto da altri uomini della squadra, ma ormai non c'era più molto da fare. Nelle ore successive non si è potuto che chiedere una volta ottenuto il nulla osta dalla magistratura, la salma è stata recuperata e portata all'obitorio.

Il ponte tibetano sul lago di Garda

Il ponte tibetano in questione è stato inaugurato ad Agosto 2019 e unisce la località di Pai di Sopra con Crero, in piena Val Vanzana. Lungo 34 metri e poco più largo di un metro, il ponte tibetano vicino a Torri del Benaco tocca un'altezza massima di circa quarantacinque metri.