Attraversa i binari e viene urtato da un treno merci, ferito a una gamba nel Bolognese: ritardi di 140 minuti

Una persona è stata ferita dal passaggio di un treno merci nella stazione di Samoggia. Secondo quanto ricostruito, il ferito stava attraversando i binari senza l’ausilio del sottopassaggio quando è stato ferito dal treno. Fortunatamente non ha riportato gravi lesioni. Interrotta per due ore e mezza la linea ferroviaria sulla Bologna-Milano.

immagine di repertorio

Un treno merci ha urtato una persona che stava attraversando i binari nella stazione di Samoggia, nel Bolognese. Le prime informazioni parlavano di un ragazzino rimasto ferito, ma gli ulteriori accertamenti hanno chiarito che ad attraversare i binari è stato un 35enne che ha fortunatamente riportato lievi lesioni. Il tutto è avvenuto nella mattinata di oggi, mercoledì 28 gennaio, provocando due ore e mezzo di sospensione della linea ferroviaria convenzionale sulla Bologna-Milano, tra Bologna e Castelfranco Emilia.

Quella di Samoggia è una piccola stazione con un sottopassaggio apposito per recarsi sulla banchina. Non è chiaro perché l'uomo abbia attraversato in superficie. Sul posto sono intervenute le autorità giudiziarie per i rilievi del caso e il 118 che ha portato il 35enne in ospedale.

Fortunatamente le ferite riportate non sono apparse gravi, mentre la circolazione dei treni è stata immediatamente interrotta per poi riprendere gradualmente poco prima delle 9. I treni dell'Alta Velocità non sono stati coinvolti direttamente, ma hanno registrato comunque ritardi fino a 140 minuti.

Come riporta il sito di Trenitalia, i treni Alta Velocità, Intercity e Regionali hanno registrato maggiori tempi di percorrenza fino a 140 minuti. I treni Intercity con un maggior tempo di percorrenza superiore a 60 minuti sono l'IC 603 Milano Centrale (5:25) – Lecce (16:51), l'IC 583 Milano Centrale (6:05) – Napoli Centrale (15:32) e l'ICN 1962 Siracusa (13:35) – Milano Centrale (10:10).

La circolazione ha iniziato la sua graduale ripresa dopo le 9 in seguito agli accertamenti dell'Autorità Giudiziaria tra Bologna e Castelfranco Emilia. Nonostante i controlli siano finiti e l'evento si sia "risolto", sono ancora in corso di risoluzione i ritardi accumulati dalle 6.30, orario dell'incidente.