Attualità
video suggerito
video suggerito

Attraversa i binari e viene urtato da un treno merci, ferito a una gamba nel Bolognese: ritardi di 140 minuti

Una persona è stata ferita dal passaggio di un treno merci nella stazione di Samoggia. Secondo quanto ricostruito, il ferito stava attraversando i binari senza l’ausilio del sottopassaggio quando è stato ferito dal treno. Fortunatamente non ha riportato gravi lesioni. Interrotta per due ore e mezza la linea ferroviaria sulla Bologna-Milano.
Il modo più veloce per leggere Fanpage.it? Sbloccalo su Google.
A cura di Gabriella Mazzeo
0 CONDIVISIONI
immagine di repertorio
immagine di repertorio

Un treno merci ha urtato una persona che stava attraversando i binari nella stazione di Samoggia, nel Bolognese. Le prime informazioni parlavano di un ragazzino rimasto ferito, ma gli ulteriori accertamenti hanno chiarito che ad attraversare i binari è stato un 35enne che ha fortunatamente riportato lievi lesioni. Il tutto è avvenuto nella mattinata di oggi, mercoledì 28 gennaio, provocando due ore e mezzo di sospensione della linea ferroviaria convenzionale sulla Bologna-Milano, tra Bologna e Castelfranco Emilia.

Quella di Samoggia è una piccola stazione con un sottopassaggio apposito per recarsi sulla banchina. Non è chiaro perché l'uomo abbia attraversato in superficie. Sul posto sono intervenute le autorità giudiziarie per i rilievi del caso e il 118 che ha portato il 35enne in ospedale.

Fortunatamente le ferite riportate non sono apparse gravi, mentre la circolazione dei treni è stata immediatamente interrotta per poi riprendere gradualmente poco prima delle 9. I treni dell'Alta Velocità non sono stati coinvolti direttamente, ma hanno registrato comunque ritardi fino a 140 minuti.

Leggi anche
Disastro ferroviario in Spagna: la dinamica dell'incidente e il caso del giunto rotto

Come riporta il sito di Trenitalia, i  treni Alta Velocità, Intercity e Regionali hanno registrato maggiori tempi di percorrenza fino a 140 minuti. I treni Intercity con un maggior tempo di percorrenza superiore a 60 minuti sono l'IC 603 Milano Centrale (5:25) – Lecce (16:51), l'IC 583 Milano Centrale (6:05) – Napoli Centrale (15:32) e l'ICN 1962 Siracusa (13:35) – Milano Centrale (10:10).

La circolazione ha iniziato la sua graduale ripresa dopo le 9 in seguito agli accertamenti dell'Autorità Giudiziaria tra Bologna e Castelfranco Emilia. Nonostante i controlli siano finiti e l'evento si sia "risolto", sono ancora in corso di risoluzione i ritardi accumulati dalle 6.30, orario dell'incidente.

Attualità
0 CONDIVISIONI
Immagine
Intervista
La frana di Niscemi non si ferma: "Rischio noto da 230 anni, la città poggia sull'argilla"
Nella frana di Niscemi c’è tutto quel che non va dell’Italia
Francesco Cancellato
"Ho visto il marciapiede sbriciolarsi come un biscotto": il racconto di uno degli sfollati di Niscemi
L'ingegnere che fa le rilevazioni sulla frana a Niscemi: "Rischio crollo imminente anche per edifici storici"
Allargata la fascia rossa: “Case destinate a crollare nel raggio di 50-70 metri", gli aggiornamenti
Scuole chiuse e rete del gas interrotta
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views