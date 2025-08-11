Attico a Verona in affitto a 300mila per una settimana: “Affaccia su Piazza Erbe”. Poi si scopre la verità

Un appartamento con una camera doppia affacciato alla famosa piazza Erba a Verona era su booking a un costo di 300mila euro a settimana. La persona che gestisce il soggiorno: “Quel costo abnorme per un soggiorno di una settimana nella nostra struttura è fuori da ogni logica e frutto di un errore di Booking”.

Una settimana dal 23 al 30 agosto al Luxury Rooftop Piazza Erbe da Booking era fuori a un prezzo di 300mila euro. È quello che hanno letto alcuni clienti, rimasti impressionati per la cifra esorbitante. Fortunatamente si è poi scoperto essere frutto di un errore.

Nel dettaglio nell'offerta c'era scritto che era in affitto un appartamento in un attico con una camera doppia. Tutto affacciato alla famosa piazza Erba e attaccato alla Torre del Lamberti. In poco tempo però quell'offerta da 300mila euro era schizzata in cima alle classifiche del Codacons del soggiorno più caro d'Italia. Però quasi subito si è risolto tutto: "Quel costo abnorme per un soggiorno di una settimana nella nostra struttura è fuori da ogni logica e frutto di un errore di Booking", ha spiegato all'Ansa l'host del posto.

La persone che gestisce la struttura ha poi precisato: "Con grande fatica stiamo cercando di risolvere queste discrepanze purtroppo con Booking ultimamente si sono verificati problemi". Come "difformità di prezzi per gli alloggi e in alcuni casi anche cancellazioni della prenotazione".

A segnalare l'accaduto è stato il Codacons che ha pubblicato una indagini sulle strutture ricettive più care d'Italia. Aveva analizzato i singoli siti per prenotare una vacanza, come booking appunto e aveva poi stilato la classifica delle strutture più care. La sorpresa infatti è arrivata quando hanno visto il prezzo di questo appartamento a Verona. Ecco quale era la classifica completa, scoprendo però che il primo posto è stato un errore:

Verona – rooftop: 297.573 euro

Baja Sardinia – villa con piscina: 125.870 euro

Positano – villa con vista mare: 123.099 euro

Firenze – appartamento: 84.117 euro

Vieste – intera casa: 71.435 euro

Taormina – suite in hotel: 64.726 euro

Sanremo – appartamento: 63.196

Sorrento – villa: 56.932 euro

Cortina d'Ampezzo – appartamento: 52.375 euro

Venezia – suite in hotel: 49.424 euro

Porto Cervo – suite in hotel: 43.575 euro

Arzachena – villa: 39.342 euro

Selva di val Gardena – chalet: 38.520 euro

Ortisei – chalet: 35.725 euro.