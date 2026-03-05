Atti persecutori con profili fake: 25enne finisce in carcere dopo l’arresto durante la trasmissione “Le iene”

Atti persecutori via social, è questo il reato per il quale è stato arrestato in flagranza differita un giovane di 25 anni residente nel Modenese già detenuto agli arresti domiciliari. Il giovane avrebbe perseguitato attraverso una serie di profili fake sui social un altro ragazzo di 24 anni.

Il 25enne era già stato arrestato nel dicembre 2025 per estorsione nei confronti della vittima, e da quel provvedimento era scaturito anche il divieto comunicazione mediante strumenti telematici. L'arresto di dicembre era avvenuto in diretta nel corso della trasmissione "Le iene".

Nonostante la misura, però, il giovane avrebbe continuato a utilizzare profili fake per contattare ripetutamente la vittima, ponendo in essere "condotte moleste e minatorie", prospettandone la disattivazione dei profili social, con conseguente perdita follower. La vittima ha quindi contattato i Carabinieri della Tenenza di Vignola, consegnando loro i numerosi messaggi e riferendo che la vicenda le avesse provocato un profondo stato di ansia e paura.

Così, nella mattinata del 27 febbraio scorso, a seguito della sua segnalazione sulla possibilità che l’indagato fosse nuovamente collegato online tramite un profilo anonimo da cui le inviava ulteriori messaggi, i Carabinieri hanno raggiunto l’abitazione dell’indagato a Vignola (Modena) sorprendendolo ad utilizzare uno smartphone per contattare la vittima. All’esito dell’udienza, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena convalidava l’arresto, disponendo nei confronti dell’indagato la misura della custodia cautelare in carcere.

In violazione della misura cautelare in atto – condotta risultata sovrapponibile a quella che aveva determinato il precedente arresto avvenuto in diretta durante "Le iene" – il 25enne è stato arrestato nuovamente.