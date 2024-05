video suggerito

Atteso un nuovo sciopero dei mezzi per domenica 19 maggio 2024: chi si ferma e per quante ore In arrivo un nuovo sciopero dei mezzi: dalle ore 3.00 di domenica 19 maggio e fino alle ore 2.00 di lunedì 20 maggio 2024 in tutta Italia andrà in scena un’agitazione nazionale dei lavoratori del trasporto pubblico proclamata dai sindacati Cub Trasporti, Sgb e Usb. Coinvolte le società Trenitalia, Italo e Trenord. Non ci saranno fasce di garanzia essendo un giorno festivo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Biagio Chiariello

Treni a rischio per tutta la giornata di domenica, 19 maggio, con il nuovo sciopero dei trasporti nazionali del personale del Gruppo FS, Trenitalia, Italo, Tper e Trenord.

La protesta è in programma dalle 3 del mattino di domenica alle 2 del mattino del giorno dopo, lunedì 20 maggio, quindi per 24 ore, e considerando che si tratta di un giorno festivo non sono previste fasce orarie di garanzia.

Lo sciopero, annunciata dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, è stato confermata anche dalle aziende coinvolte. L’agitazione può comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione.

La protesta è stata proclamata dai sindacati Cub Trasporti, Sgb e Usb.

Una conferma dello sciopero che arriva anche da Trenitalia: “I treni potranno subire cancellazioni o variazioni. L’agitazione sindacale può comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione”. Dalle 6:00 alle 9:00 e dalle 18:00 alle 21:00 saranno garantiti i treni essenziali, contenuti nell’elenco ufficiale della compagnia.

Chi vuole rinunciare al viaggio può chiedere il rimborso a Trenitalia partire dalla dichiarazione di sciopero: – fino all’ora di partenza del treno prenotato, per i treni Intercity e Frecce; – fino alle ore 24 del giorno antecedente lo sciopero stesso, per i treni regionali. In alternativa è possibile riprogrammare lo spostamento, a condizioni di trasporto simili, non appena possibile, secondo disponibilità dei posti.

Anche Italo, sul proprio sito, ha pubblicato la lista dei treni garantiti, “al fine di diminuire i disagi causati ai viaggiatori”. Per informazioni è possibile contattare il numero Italo Assistenza 892020 (a pagamento).

Trenord in una nota conferma che lo sciopero partirà “dalle 3 di domenica 19 maggio alle 2 di lunedì 20 maggio 2024“, scrive in una nota Trenord. “I sindacati Cub Trasporti, Sgb e Usb hanno proclamato uno sciopero nazionale che potrà generare ripercussioni al servizio regionale, suburbano e aeroportuale e la lunga percorrenza di Trenord. Le fasce di garanzia non saranno attive, poiché lo sciopero è in una giornata festiva”, concludono.

Nel caso di cancellazione dei treni del servizio aeroportuale, saranno istituiti bus senza fermate intermedie tra:

Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto per il Malpensa Express. Da Milano Cadorna gli autobus partiranno da via Paleocapa 1.

Stabio e Malpensa Aeroporto per il collegamento aeroportuale S50 Malpensa Aeroporto – Stabio.